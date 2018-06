50 millions pour des petits-déjeuners dans les milieux défavorisés

Québec débloquera près de 50 millions de dollars sur cinq ans pour que les commissions scolaires offrent des petits-déjeuners dans les écoles de milieux défavorisés dès la prochaine rentrée scolaire. Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, en a fait l’annonce à Québec vendredi, en compagnie de Daniel Germain, président et fondateur du Club des petits-déjeuners. La mesure profitera à quelque 180 000 élèves du préscolaire et du primaire de plus de 700 écoles. Pour s’en prévaloir, les écoles doivent afficher un indice de milieu socio-économique de 8, 9 ou 10 — sur une échelle où le nombre 1 correspond aux milieux les plus favorisés. Le tiers des écoles du Québec affichent un tel score, selon le ministère.