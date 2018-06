Les employés des CPE acceptent la recommandation des conciliateurs

Les 1500 membres du Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et Laval-CSN ont entériné à 92 % la recommandation de règlement de leur convention collective présentée le 17 juin par les conciliateurs du ministère du Travail. La décision a été prise par vote secret lors d’une assemblée dans un hôtel de Montréal mercredi soir. Par voie de communiqué, la présidente du syndicat, Carole Leroux, s’est dite satisfaite : « On pousse un véritable soupir de soulagement et de satisfaction après 39 mois sans convention collective. Cette négociation a été très difficile. La soixantaine de directions des CPE et l’APNCPE ont cherché à réduire de façon importante nos conditions de travail et, par là, la qualité même des services dispensés aux enfants. Une page vient donc d’être tournée. » Les points litigieux portaient notamment sur les congés sans traitement, les horaires de travail ainsi que sur la liste de rappel et l’application de l’ancienneté. Une fois signée, la convention collective sera en vigueur jusqu’au 31 mars 2020.