Gratuité scolaire: Sébastien Proulx trace la ligne

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, veut lancer une vaste réflexion sur la gratuité scolaire à l’ère numérique. Faute de temps, il s’en est tenu jeudi à édicter une directive ministérielle encadrant les frais pouvant être imposés aux parents par les commissions scolaires.

« Les sorties et les activités éducatives organisées en application du régime pédagogique et du calendrier scolaire [sont] gratuites », mais pas les « activités parascolaires » ou les « sorties culturelles » facultatives, a indiqué M. Proulx après avoir déposé sa directive relative à la gratuité scolaire à l’Assemblée nationale jeudi.

Les parents n’ont pas à payer un sou non plus pour l’inscription de leur enfant dans un programme particulier offert dans une école primaire ou secondaire publique, a poursuivi l’élu libéral. Ils n’ont pas à débourser quoi que ce soit pour que leur enfant aille à l’école le matin et revienne à la maison l’après-midi en autobus. Seul le transport du midi, qui permet à certains écoliers d’aller manger à domicile, peut être facturé par les commissions scolaires, prévoit la directive ministérielle.

La contribution financière exigée des parents d’enfants inscrits en service de garde en milieu scolaire doit quant à elle être « raisonnable » et « conforme aux mesures budgétaires applicables ».

« Au Québec, dans nos écoles primaires et secondaires, les services éducatifs ont toujours été gratuits et ils le demeureront. Et cette gratuité doit s’étendre à tout ce qui y est accessoire. Je veux être bien clair : toute exception à ce principe de la gratuité scolaire doit être interprétée de manière restrictive », a-t-il résumé en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Objets coûteux

Du coup, le ministre de l’Éducation défend aux écoles d’obliger les parents à faire l’acquisition d’une tablette ou de tout autre « objet spécialisé généralement coûteux » pour leur enfant. À ses yeux, de telles demandes créent « une fracture entre les individus » plus et moins privilégiés.

M. Proulx a refusé jeudi de dresser « la liste de tous les objets » devant être offerts gratuitement dans les écoles primaires et secondaires en vertu de la Loi sur l’instruction publique. Cette tâche appartient aux commissions scolaires, a dit l’élu libéral.

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) voit « d'un bon oeil » la directive ministérielle. Les commissions scolaires n’auront d’autre choix que de « revoir toutes les factures d’ici la fin de l’année scolaire », estime-t-elle.

Pour sa part, la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) a accueilli avec « certaines réserves » la nouvelle consigne de M. Proulx. Celle-ci comporte bien des zones grises, selon elle.

« Qu’est-ce qu’une contribution financière raisonnable, par exemple ? […] Ou encore, qu’est-ce que des objets spécialisés généralement coûteux ? Où fixe-t-on la barre entre ce qui est coûteux et ce qui ne l’est pas ? » a demandé le président de la FCSQ, Alain Fortier.

Cela dit, les parents continueront de payer la note des fournitures scolaires, c’est-à-dire les « documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe » et les « crayons, papiers et autres objets de même nature » : les règles, les gommes à effacer et les tubes de colle, a précisé M. Proulx. Et qu’en est-il d’une clé USB, une sorte de cartable numérique ?

« Une aide financière de 100 $ par enfant d’âge scolaire pour aider à l’achat de fournitures a déjà été convenue », a pris soin de rappeler M. Proulx à moins de quatre mois des élections générales.

Enfin, l’élu s’engage à lancer le débat sur « une réelle égalité des chances pour tous les enfants du Québec » dans l’« école du XXIe siècle », au moyen d’un Livre vert notamment, puis de légiférer au printemps 2019.

Pour y arriver, le Parti libéral du Québec devra remporter les prochaines élections générales. Ce ne sera pas un jeu d’enfant.