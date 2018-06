Grève illimitée dans 57 CPE de Montréal et Laval

Les travailleuses de 57 des 993 centres de la petite enfance du Québec seront en grève illimitée à compter de mercredi matin — des CPE situés à Montréal et à Laval. Mardi, l’association patronale concernée a demandé au syndicat des 57 CPE touchés de surseoir à la grève, puisqu’elle a fait une offre lundi soir et attendait encore une réponse, mardi après-midi. Elle affirme avoir fait plusieurs concessions. Le son de cloche est tout autre du côté syndical, où on soutient qu’il n’y a pas eu de progrès important et qu’en conséquence, le mot d’ordre de grève est maintenu. Les points encore en litige ont trait à l’organisation du travail, à l’ancienneté, aux libérations syndicales.