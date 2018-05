Programmation à l’école: Québec investit 212 millions de dollars dès cette année

Robots, codage, formation des enseignants, plateforme numérique nationale… Le gouvernement libéral injecte cette année 212 millions de dollars pour accroître la place du numérique dans le réseau d’enseignement.

À la rentrée, toutes les écoles primaire et secondaire du Québec devraient normalement avoir accès à du nouvel équipement numérique. Baptisés « combos numériques », ces outils incluent des robots adaptés aux différents niveaux, des iPad et des imprimantes 3D notamment.

Le Plan d'action numérique du gouvernement vise entre autres à ce que les jeunes générations soient capables de programmer, de coder et de s’initier à la robotique.

Certains combos sont déjà testés par des classes à l’heure actuelle dans le cadre d’un projet-pilote. Lors de l’annonce mercredi, des jeunes et leurs professeurs participants s’activaient avec leurs ordinateurs et leurs robots derrière des kiosques.

À lui seul, ce volet du plan d’action coûtera 45 millions de dollars en équipement et 15 millions en formation cette année. Les cégeps et universités doivent, eux aussi recevoir 20 et 10 millions de dollars respectivement, mais les représentants du ministère ont été moins précis sur l’usage qu’on en fera. On mentionne notamment le déploiement d’un « eCampus » regroupant tous les cours offerts à distance dans le réseau.

Au total, le plan prévoit des investissements de 1,2 milliard sur cinq ans, une enveloppe qui inclut aussi la création d’un dossier numérique unifié pour tous les élèves et des fonds pour assurer la formation continue du personnel.

À cet égard, le plan dévoilé mercredi ne permet pas de savoir exactement quels fonds supplémentaires seront offerts aux enseignants. Les documents mentionnent notamment qu’une somme de 153 millions de dollars sur cinq ans vise à « soutenir » le « développement des compétences numériques du personnel enseignant et de soutien ».

D’autres détails suivront.