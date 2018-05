UQTR: le syndicat des professeurs obtient gain de cause

Le Syndicat des professeurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières a gain de cause contre la direction. Le tribunal ordonne à l’Université de cesser de s’ingérer dans les affaires du syndicat et de s’abstenir de s’adresser directement aux membres du syndicat au sujet de la négociation en cours. Le Tribunal administratif du travail a ainsi prononcé l’injonction provisoire qu’avait demandée le syndicat, dans le cadre de la difficile négociation et du lockout qui sévissait à l’UQTR. Depuis, le lockout a été levé, sous la menace d’une loi spéciale, et les parties ont moins d’un mois pour s’entendre sur le renouvellement de la convention collective.