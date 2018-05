Fin du lockout à l’UQTR

La menace d’une loi spéciale pour mettre fin au conflit de travail à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) planait mercredi matin sur l’Assemblée nationale, mais le gouvernement Couillard a finalement exigé de l’université qu’elle lève le lockout afin de donner une dernière chance à la négociation.



« Le lockout est levé, les étudiants vont avoir leur fin de session », a confirmé la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène David, au Salon bleu.



Dans une mêlée de presse organisée au même moment à Trois-Rivières, le recteur Daniel McMahon a déclaré avoir obtenu un « engagement ferme » de la part du premier ministre, Philippe Couillard, d’adopter une loi spéciale d’ici la fin de la législature, le 15 juin.



« J’ai demandé une loi spéciale », a affirmé le recteur. Mais le premier ministre lui a plutôt proposé de « donner une dernière chance à la négociation ». « Comme vous le savez, c’est toujours mieux d’avoir une entente négociée qu’une entente imposée », a déclaré Daniel McMahon.



Le lockout à l’UQTR aura finalement duré 15 jours.

L’opposition demande le départ de McMahon



À leur arrivée à l’Assemblée nationale mercredi, tous les partis d’opposition ont dénoncé la situation « intenable » dans laquelle se trouve l’UQTR. Le Parti québécois et Québec solidaire ont réclamé le départ de Daniel McMahon, tandis que la Coalition avenir Québec a renouvelé ses appels au dépôt d’une loi spéciale.



« Le recteur à l’UQTR n’est pas une solution, ça fait partie du problème, je dirais même : c’est le cœur du problème », a déclaré le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. « À partir du moment où la ministre [lui] a retiré sa confiance [lundi], le recteur aurait dû démissionner. Mais puisqu’il ne démissionne pas, il appartient à la ministre de poser les gestes nécessaires », a poursuivi le chef péquiste, Jean-François Lisée.



L’élu caquiste Simon Jolin-Barrette s’est dit prêt à « étudier rapidement » un éventuel projet de loi spéciale. La veille, son collègue Donald Martel avait fait pression sur la ministre Hélène David afin qu’elle dépose une loi mettant fin au conflit.



Québec solidaire s’est dit prêt à appuyer la loi spéciale « sans réserve » si celle-ci vise à « mettre fin au lockout et à relancer les négociations ». « Si [la ministre David] souhaite décréter les conditions de travail et se substituer à la négociation, là, on va s’opposer de toutes nos forces », a-t-il cependant averti.



Le Parti québécois s’est désolé de la possibilité de devoir recourir à une loi spéciale, car cette avenue aurait pu être évitée, à son avis, par le remplacement du recteur de l’UQTR. « Une fois qu’il y aura un nouveau recteur, de bonne foi, parlable, on n’a pas besoin de loi spéciale », a déclaré Jean-François Lisée.