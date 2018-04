Les élèves québécois de deuxième secondaire sont les meilleurs du pays en maths

Toronto — Les résultats des élèves québécois de deuxième secondaire en mathématiques ont augmenté de façon significative de 2010 à 2016 et ils sont les meilleurs du pays dans cette matière, révèle un rapport du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada publié lundi.

Le rapport, qui a examiné les résultats de quelque 27 000 élèves de deuxième secondaire à travers le pays, indique que les performances des élèves de deuxième secondaire en mathématiques se sont améliorées dans toutes les provinces, sauf l’Ontario, durant cette période.

À l’échelle du pays, les écoles anglophones ont obtenu un rendement plus élevé en lecture, tandis que les écoles francophones ont obtenu des résultats plus élevés en mathématiques. En sciences, il n’y a pas eu de différence significative entre les écoles anglophones et francophones, selon le rapport.

On y apprend aussi que les élèves albertains sont les meilleurs du pays en sciences.

Le rapport montre par ailleurs les filles continuent de surpasser les garçons en lecture dans l’ensemble des provinces. Les résultats sont toutefois plus équilibrés en mathématiques et en sciences.

Les ministres de l’Éducation ont lancé ce programme d’évaluation en 2007 pour obtenir des données comparables sur la réussite des élèves dans les systèmes provinciaux d’éducation.