Une IA pour ceux qui détestent magasiner

Le centre d’achats. Avec tout le potentiel des IA comme ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google, on se demandait par quel bout les géants technos allaient commencer à intégrer cette nouvelle technologie. La réponse : du côté de l’achat en ligne, le plus près possible de votre portefeuille.

Google a levé le voile au début de l’été sur ce que son moteur de recherche pourrait très bientôt devenir grâce à l’ajout d’éléments tirés de son système d’intelligence artificielle, appelé PaLM. Plutôt que de fournir une litanie d’adresses Web, Google espère fournir directement de l’information, des conseils, des recommandations.

Amazon a certainement senti la menace que représente ce Google du futur. Cela expliquerait pourquoi elle vient d’investir 4 milliards $US dans une jeune pousse américaine appelée Anthropic, une rivale des leaders de la recherche-développement en IA comme Google et OpenAI, le laboratoire dont émane ChatGPT.

À l’heure actuelle, les internautes nord-américains trouvent environ la moitié des produits qu’ils achètent sur Internet sur Amazon. L’intégration de l’IA dans le moteur de recherche de Google, et dans une moindre mesure dans Bing, du côté de Microsoft, menace sa généreuse part de gâteau du magasinage en ligne.

Cherche et trouve

« Tout le monde sait comment chercher, mais on n’a pas complètement réglé le problème : les internautes ne savent pas encore comment bien trouver. On pense qu’on peut faire un meilleur travail avec l’IA. » Voilà comment la directrice de la recherche et du marketing en IA de Microsoft Divya Kumar résume la transformation en cours de Bing.

Cet automne, Microsoft lance une nouvelle application d’IA appelée Copilot, qui sera intégrée à son systèmeWindows 11, et à toutes ses applications, y compris Bing et Edge, son navigateur Web.

Forte de son partenariat exclusif avec OpenAI, Microsoft a mis à contribution son IA générative tôt en 2023 pour ajouter une fonction de clavardage à son moteur de recherche. La prochaine étape : fusionner ce clavardage aux pages de résultats plus traditionnelles pour aider à raffiner la recherche, et ainsi, trouver le meilleur résultat possible.

Nous allons renverser le modèle de la recherche en ligne

Les meilleures applications de cette combinaison sont du côté du magasinage. En ce moment, un parent qui désire acheter pour l’anniversaire de fiston des souliers de soccer qui lui permettront d’exécuter une rabona digne des pros ne saurait pas quelle marque, encore moins quel modèle considérer. Bing ou Google propose des dizaines, voire des centaines de chaussures, de toutes les couleurs, de tous les prix.

Dans leur prochaine version, les moteurs de recherche vont poser des questions à l’internaute pour ne fournir tout au plus qu’une poignée de résultats plus précis. À quel niveau fiston joue-t-il ? Quelle est sa position sur le terrain ? Qui sont ses joueurs professionnels préférés ? Etc.

Chez Google et Microsoft, on anticipe toute une révolution dans la recherche en ligne. On ne sait pas encore comment vont réagir les cyberacheteurs. Les commerçants, eux, devront probablement revoir leur présence en ligne pour s’assurer de tomber dans les bonnes grâces de toutes ces IA qui risquent de court-circuiter leurs sites Web.

« Nous allons renverser le modèle de la recherche en ligne, ajoute Divya Kumar. Par exemple, les voyageurs n’auront plus à réserver un après l’autre leur vol, leur hôtel, leur restaurant et leur visite au musée. Ils obtiendront d’un coup un itinéraire complet, qu’ils pourront ensuite raffiner s’ils le souhaitent. »

Plus facile en boutique

Les IA comme ChatGPT sont des systèmes de compréhension et de génération du langage naturel. Autrement dit, ce sont des dialogueurs numériques très avancés. Ils tentent d’interpréter les mots qu’on leur confie, et de les utiliser ensuite pour produire de l’information de leur cru.

Ce mécanisme est plus facile à faire à partir de sujets concrets, comme une chaussure de soccer, ou un vélo, qu’il l’est pour des sujets plus abstraits, comme une théorie politique ou un événement d’actualité. Les IA modernes peuvent facilement absorber la fiche technique et les commentaires d’internautes relatifs à un seul et même vélo, pour déterminer s’il convient à vos critères de recherche.

Plus votre recherche est abstraite, plus ça se complique. Comparer l’idéologie de différents partis politiques sera un casse-tête pour l’IA, surtout que cette idéologie évolue dans le temps et change souvent d’un membre à l’autre d’un même parti.

« On essaie de fournir la réponse la plus exacte possible, mais c’est aussi pour ça qu’on indique clairement les sources d’où sont tirées les données fournies dans la réponse, les utilisateurs ont toujours la possibilité d’aller vérifier l’information qui leur est fournie », rappelle Divya Kumar.

Autrement dit, les IA sont présentement plus pratiques en boutique qu’à l’école. Voilà une leçon importante pour tous ces élèves qui pensent pouvoir s’épargner un travail de recherche en confiant la tâche à Bing ou à ChatGPT…