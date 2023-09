Essai de l’iPhone 15 d’Apple: «iCamera» est son nom

Apple l’a dévoilé. Des médias triés sur le volet l’ont testé. Les acheteurs devront trancher : l’iPhone 15 doté d’une caméra revampée et d’un connecteur USB-C vaut-il les 1129 $ exigés par Apple Canada ? Surtout si, en fin de compte, c’est l’iPhone 15 Pro Max à 1749 $ qui est l’option la plus séduisante ?

Que l’iPhone le plus cher soit le plus recommandable est déplorable, mais prévisible. Apple mène le marché de la téléphonie parce que les revenus qu’elle tire de chacun de ses téléphones augmentent plus vite que l’ensemble de l’industrie. Ses acheteurs sont prêts à payer toujours plus pour un iPhone et sa multitude d’applications.

Selon les statistiques de l’industrie, ils le conservent deux fois plus longtemps que les propriétaires d’un téléphone Android. L’iPhone 15 livré à partir du 22 septembre renforcera cette distinction. C’est ce qu’un essai de quelques jours de ses quatre déclinaisons révèle.

iPhone 15

Par rapport à l’iPhone 14, le nouveau venu a un nouveau boîtier plus résistant aux chocs, des arêtes arrondies et des tons pastel élégants. Sa caméra a un capteur qui produit des photos très détaillées de 12, 24 ou même 48 mégapixels. Apple a dû changer son connecteur, appelé Lightning, au profit d’un port USB-C, mais le débit de transfert de données est le même qu’avant, soit 480 mégabits par seconde (Mb/s). C’est tout. Et c’est plus cher de 30 dollars canadiens par rapport au modèle précédent.

Parce que c’est la loi à certains endroits, Apple a amélioré la réparabilité de son iPhone cette année. Les ateliers spécialisés pourront par exemple remplacer à moindre coût un écran fracassé. Mais quand même : échanger un iPhone 13 ou 14 pour un iPhone 15 n’a pas beaucoup d’intérêt, à moins de monter en grade vers un Pro ou un Pro Max. L’iPhone 15 se démarque surtout par rapport à des iPhone plus âgés, datant d’avant 2019.

À l’époque, l’iPhone le plus grand avait un affichage de 5,5 pouces de diagonale. Les deux choix de l’iPhone 15: 6,1 ou 6,7 pouces. Ce sont beaucoup de pixels en plus… et ils sont plus lumineux. En prime, finie l’encoche, cette bande noire qui coupait une partie de l’affichage au haut de l’appareil. Une bulle noire plus amusante située quelques pixels plus bas la remplace désormais.

iPhone 15 Pro

Plus on monte dans la gamme, plus l’écart de prix s’accroît par rapport à 2022. Le Pro Max, la plus imposante des quatre nouvelles déclinaisons, coûte 200 $ de plus qu’un an plus tôt. Son boîtier en titane est profilé et léger. Il tient vraiment bien dans la main. Une nouvelle touche dont on peut personnaliser la commande apparaît sur la gauche du boîtier. Elle se laisse adopter tout à fait naturellement. Détail agaçant : elle est du mauvais côté pour agir de déclencheur pour l’appareil photo.

Le port USB-C des iPhone Pro et Pro Max adopte la norme USB 3.0 pour un débit de transfert maximal de 10 gigabits par seconde (10 Gb/s), ce qui est énorme. C’est 20 fois plus que le débit maximal de l’iPhone non-Pro !

Leur processeur, appelé A17 Pro, est aussi nouveau. Il les transforme en console de jeux vidéo à part entière. D’ailleurs, Ubisoft lancera en octobre Assassin’s Creed Mirage, le prochain chapitre de sa saga vidéoludique créée à Montréal, en version pour consoles et en version native… pour iPhone 15 Pro. Il suffira de jumeler un contrôleur de jeu vidéo pour y jouer – y compris un contrôleur pour PlayStation ou Xbox. On recommande chaudement un accessoire comme le Backbone One, qui transforme l’iPhone 15 Pro en un rival direct à la Nintendo Switch.

L’iPhone Pro recourt à un affichage OLED qui reste allumé en veille, et qui devient un cadran de table quand on recharge le téléphone en position horizontale. Ça aussi c’est plaisant. Côté batterie, Apple annonce 23 h de lecture vidéo par charge pour l’iPhone 15 Pro. Probablement en mode avion : son autonomie réelle est d’environ 12 heures d’une utilisation soutenue. Le Pro Max fait mieux : il est conçu pour veiller tard.

iCamera

Son appareil photo aussi. Les photos et les vidéos de nuit sont étonnamment lumineuses et colorées. Les portraits sont saisissants.

Ça s’explique par le nouveau téléobjectif périscopique à stabilisation sur trois axes du Pro Max. Il se comporte comme un objectif 120 mm, l’équivalent sur ce téléphone d’un zoom 5x. La clé : la stabilisation optique. Samsung a un Galaxy S avec zoom 30x (qu’on peut « étirer » jusqu’à 100x). Les photos qui en ressortent sont granulaires, floues, inutilisables.

Le capteur du Pro Max permet de doubler à 10x le zoom optique (25x avec la retouche numérique). Les images sont plus nettes, moins « pixélisées ». Les vidéos sont fluides, saisissantes. Vraiment, ce modèle-là aurait pu simplement s’appeler iPhone 15 Pro Photo. Ou iCamera, carrément. Le Pro Max s’adresse aux photographes amateurs sérieux, ou aux professionnels audacieux (il y en a).

On en oublie presque qu’à la base, c’est un téléphone.

Des écouteurs tout le temps

Le succès commercial des écouteurs AirPods a surpris plus d’un analyste depuis leur apparition en 2016, mais c’est un moyen éprouvé pour Apple de soutirer plus de revenus de ses clients.

Apple a aussi changé l’étui de ses écouteurs AirPods Pro, qu’on peut désormais charger à même l’iPhone, par USB-C. Les autres suivront. Pour souligner le tout, Apple introduit trois nouveautés : un mode d’insonorisation adaptatif qui ne filtre que les bruits jugés impertinents, un niveau sonore automatisé, et une détection de la voix qui désactive l’insonorisation pour éviter de retirer ses écouteurs quand on engage la conversation.

La détection s’active uniquement quand le porteur des AirPods parle. Il n’entendra donc pas ce que son interlocuteur lui dira en premier. Il faudra le faire répéter. Déjà que tout le monde a la tête dans son téléphone à peu près tout le temps, les propriétaires d’AirPods vont-ils pousser l’impolitesse jusqu’à ne vous écouter qu’une fois qu’ils vous auront d’abord adressé la parole ?

Parions que ça fera rager ceux qui pestent déjà contre les gadgets mobiles. Ceux qui portent des AirPods Pro n’en sauront rien : ils ne les entendront pas râler de toute façon…