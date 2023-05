Amazon Luna, la troisième vie du jeu vidéo en nuage

Si Super Mario avait trois chances de libérer la princesse, pourquoi n’en serait-il pas autant pour le jeu vidéo en nuage ? C’est peut-être ce qu’on se dit chez Amazon Canada depuis le lancement, il y a un mois, de Luna, un catalogue de jeux vidéo accessibles sur télé et sur mobile, au choix.

Amazon ne fera pas oublier l’éphémère Stadia de Google aux Québécois. Stadia avait même un studio de création à Montréal ! Mais le modèle d’Amazon s’apparente davantage à celui d’Apple et peut-être un peu à celui de Microsoft, deux multinationales qui appuient leur catalogue de jeux en nuage respectif sur d’autres services par abonnement : films, séries télé, musique, jeux vidéo et autres services susceptibles d’intéresser un plus grand nombre d’acheteurs.

C’est le principe d’un sac de croustilles PartyMix : il y a toujours une des variétés qu’on aime moins. Mais on fait avec.

Contrôleur Luna (ou pas)

Luna est un moyen économique d’accéder à beaucoup de jeux vidéo tout d’un coup. Les grands-parents qui cherchent toujours un cadeau branché pour leur petit-fils ont ici une option un peu plus sophistiquée que la carte-cadeau Xbox ou Apple…

Luna est offert depuis mars 2022 aux abonnés américains du programme de fidélisation Prime, d’Amazon. La formule chez nous est la même : les abonnés à Prime Canada paient 9,99 $ par mois pour un bouquet de services, qui comprend désormais la possibilité de jouer à un peu plus de 200 jeux à partir d’un téléviseur doté de l’interface Fire TV, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent.

Ce catalogue comprend quelques titres populaires, y compris le très prenant Fortnite d’Epic Games. Il vit mieux sur grand écran, d’autant plus qu’une clé HDMI Fire TV vendue par Amazon coûte entre 50 et 100 $, selon le modèle, et peut donner une deuxième vie à un téléviseur un peu âgé. Elle n’a besoin que d’une connexion wifi pour activer Luna, sans trop de délais (dans une qualité vidéo pouvant atteindre la pleine HD 1080p), et tout le reste des services connectés d’Amazon (y compris Prime Video).

S’il leur en prend la folle envie, les joueurs plus exigeants peuvent allonger 90 $ et acheter le contrôleur Luna, conçu pour aller de pair avec la plateforme.

Ce contrôleur à connexion wifi, Bluetooth ou USB a quelques as dans sa manche. Le principal : il se connecte à tout ce qui bouge et peut faire passer en quelques instants le joueur d’un appareil à l’autre. L’adulescent qui doit libérer le téléviseur car le reste de la famille préfère visionner Survivor Québec n’a qu’à appuyer sur une touche pour reprendre l’action à l’écran de son PC ou d’un mobile.

Le contrôleur Luna n’est pas nécessaire pour accéder à Luna ou pour jouer avec celui-ci. N’importe quelle autre manette fait l’affaire, y compris celle de votre console de jeux vidéo Sony ou Microsoft, pour autant qu’elle puisse se connecter via Bluetooth à l’environnement d’Amazon.

D’Amazon à Ubisoft

Ceux qui consomment des jeux vidéo comme d’autres avalent des matchas lattés par un frisquet dimanche de mai peuvent bonifier leur catalogue de jeux en s’abonnant en plus à Luna+, moyennant un montant additionnel de 9,99 $ par mois. Ce forfait ajoute une centaine de titres pas tous très récents (Contra ?!), mais certainement très amusants. Ubisoft regroupe de son côté ses Assassin’s Creed et ses Far Cry, entre autres, dans un autre forfait vendu à 17,99 $ par mois.

Un autre bouquet de titres signés Jackbox Games, apparemment conçus pour divertir les convives durant un coquetel dînatoire pas trop raffiné et possiblement bien arrosé, complète l’offre, à 4,99 $ par mois. Celui-là est moins attrayant pour nous, pauvres Nord-Américains francophones, car il contient des jeux-questionnaires en anglais très américanocentristes.

À quand l’édition pour consoles de Charivari, on vous le demande…

Enfin, comme nous sommes en 2023, la plateforme Luna permet de créer sa propre chaîne et de diffuser nos exploits vidéoludiques en direct sur Twitch, qui est aussi la propriété d’Amazon. Comme quoi tout le monde peut jouer au jeu de la convergence…

Stratus, cumulus, nimbus…

Au premier contact, Amazon Luna semble se situer par son offre et sa présentation quelque part entre Apple Arcade et la Xbox Game Pass de Microsoft. Apple a créé avec Arcade un environnement de jeux légers et occasionnels. Le service de jeux en nuage de Xbox — jouable sur la console ou ailleurs — cible plus explicitement les joueurs recherchant des titres plus haut de gamme, que les spécialistes appellent des titres « AAA ». C’est comme le boeuf de la meilleure qualité vendu par votre boucher, mais vieilli moins longtemps.

À un prix d’abonnement à peu près comparable, la Xbox Game Pass s’avèrele meilleur choix pour le joueur aux goûts plus épicuriens. Apple Arcade semble plus axé sur le jeu familial, ou en tout cas, sur des jeux auxquels joueront les plus jeunes.

sans que cela fasse tiquer les plus vieux.

Amazon s’adresse aux joueurs à la recherche d’une première aventure vidéoludique en nuage. Si la formule finit par décoller, Luna va certainement en profiter. Et quelqu’un chez Google s’en mordra les doigts.

Asus ROG Ally : ça barde dans le jeu vidéo mobile… Pendant que les géants technos se chamaillent dans le jeu vidéo en nuage très grand public, le fabricant taïwanais Asus mettra en marché le mois prochain une console mobile qui fera frémir d’envie (mais pas trop) les férus de jeux vidéo plus poussés. La console ROG Ally vient d’être présentée par Asus. Elle tentera de déloger la Steam Deck de son trône, qui prend probablement la forme de la table de chevet de votre ado préféré. Son processeur Ryzen Z1 Extreme signé AMD est assez puissant pour animer le système Windows 11. Son affichage HD de 7 pouces cadencé à 120 hertz rend les images fluides. Tout ça pour une autonomie de jeu d’un peu moins de 2 heures, ce qui peut sembler court, mais qui se compare à ce qu’offre la Steam Deck. Mais ce ne sera pas donné : son prix est de 900 $.