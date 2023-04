Comment ajouter la haute résolution à votre système Hi Fi

Appelons ça l’effet Apple. Depuis que le géant californien en fait la promotion sur sa plateforme Apple Music, la musique numérique de haute-fidélité, HD ou « sans perte », au choix, est de plus en plus recherchée par les amateurs de musique — avec ou sans la célèbre pomme…

MP3, CD, HD…

Car au-delà de la source musicale, l’équipement utilisé compte pour beaucoup dans la qualité sonore obtenue. Si vous utilisez un casque Bluetooth bon marché, la différence sera inaudible entre une chanson qu’on trouve sur un CD, qui est numérisée sur son PC au format MP3 ou qui provient d’une source en ligne, même si on promet une qualité sonore « haute définition ». Le protocole Bluetooth limite le débit d’une source musicale stéréo. Même les plus récentes versions de Bluetooth compatibles avec le codec LDAC de Sony ne sont pas entièrement fidèles à la haute résolution.

Autrement dit, même avec les plus récents AirPods Pro 2 jumelés au dernier iPhone, il sera impossible de distinguer pleinement les flux de « qualité supérieure » ou « sans perte » 24-bit de 48 ou 192 kilohertz… sauf sur votre facture de sans-fil, si vous diffusez à partir de votre réseau cellulaire. Une chanson de la meilleure qualité contient jusqu’à cinq fois plus d’octets qu’un fichier MP3.

AirPlay, Dolby Atmos,son spatialisé…

En annonçant en 2021 l’arrivée de la musique sans perte sur sa plateforme musicale, Apple n’a pas donné une tonne de moyens pour en tirer pleinement profit à partir d’une chaîne stéréo. L’Apple TV et les enceintes HomePod peuvent jouer un format sans perte limité à 48 kilohertz. Le format sans perte de haute résolution (192 kHz) doit nécessairement passer d’un mobile ou d’un PC par câble vers un décodeur numérique-analogique (appelé « DAC »). Il est acheminé à un amplificateur, puis aux enceintes de votre choix. Le protocole sans fil AirPlay se limite à une qualité sonore comparable à celle d’un CD (16-bit et 44,1 kHz).

À l’ère des technologies sans fil et de la diffusion Web, c’est fastidieux. Le fabricant d’équipement sonore très haut de gamme Simaudio, établi à Boucherville, propose une autre solution : son lecteur musical tout-en-un pour la maison Moon ACE n’a besoin que d’une paire d’enceintes pour produire un son de la plus haute qualité possible. L’appareil n’est pas donné. Il coûte 5200 $. Mais c’est l’entrée de gamme chez Simaudio, qui vend des systèmes coûtant jusqu’à 100 000 $ et plus. Le Moon ACE a l’avantage de se connecter par wifi à des services musicaux HD, dont Deezer, Tidal et Qobuz.

Bien configurées, deux enceintes branchées à un système comme le Moon ACE créeront une ambiance sonore stéréophonique beaucoup plus agréable à l’oreille que bien des systèmes proposant du son spatialisé ou pseudo-ambiophonique. On entend beaucoup parler ces jours-ci du « son spatial » comme le Dolby Atmos, qui est présenté comme un moyen de rehausser l’expérience musicale dans ses écouteurs ou dans une salle d’écoute à la maison.

Dans des écouteurs, d’accord. Pour un film ou de la vidéo, bien sûr. Pour de la musique à la maison, pas sûr, dit Dominique Poupart, qui prêche un peu pour sa paroisse. Le directeur des produits de Simaudio n’a pas nécessairement tort : la salle d’écoute de Simaudio à Boucherville et ses enceintes stéréo font la preuve qu’on n’a pas besoin d’une douzaine de haut-parleurs pour en avoir plein les oreilles…

« Pour le vrai son Dolby Atmos, ça prend une salle qui comprend au moins une dizaine de haut-parleurs, alors que deux bonnes enceintes bien disposées dans une salle de bonne acoustique procureront la même immersion. À budget égal, deux bonnes enceintes avec deux amplis seront de bien meilleure qualité que douze enceintes avec douze amplis. »

Spotify, Qobuz, Sonos…

Du côté des services musicaux, la grande nouveauté au Québec sera l’arrivée le mois prochain de l’application française Qobuz, qui a tenté une première incursion ratée au pays au milieu de la dernière décennie. Cette fois serait la bonne, dit-on. La particularité de Qobuz est sa diffusion en un format de haute résolution à 192 kHz. Tidal HiFi Plus offre la même qualité sonore, tout comme Amazon Music Unlimited.

À ce jour, la seule plateforme qui traîne la patte en matière de diffusion de haute qualité est Spotify, qui avait promis un flux au même débit que la lecture d’un disque compact il y a des mois déjà, et qui pourrait enfin remplir sa promesse cette année. Avec un peu de chance, les gens chez Spotify feront monter les enchères en rehaussant leur offre jusqu’à un format sonore de la meilleure résolution, accessible directement via des enceintes connectées tierces.

Car pour le moment, les gens désireux de goûter à la musique numérique en un format haute résolution et qui ne désirent pas vider complètement leur petit cochon ont l’option de jumeler une paire d’enceintes Sonos à Apple Music. Ou pour moins cher encore, une paire d’enceintes Echo à Amazon Music Unlimited.

Là encore, la question qui risque de revenir le plus souvent est : entendez-vous vraiment la différence ?

Qobuz au Canada : « Q » pour Québec Comme le révélait en primeur Le Devoir à la mi-février, le service QUB musique a été abandonné par Québecor. Ça laisse plus de place pour le service français Qobuz, sur lequel reposait en réalité l’application musicale du groupe médiatique montréalais. Le catalogue de chansons de QUB musique — y compris 4000 listes de lecture de contenu exclusif qui mettent en valeur les créateurs québécois — sera toujours accessible sur Qobuz. Ce nouveau service deviendra en quelque sorte le meilleur endroit où trouver la musique québécoise actuelle et passée. Qobuz a déjà annoncé son arrivée au pays en mai. Ce que le service français n’a pas dit, et qui est tout de même à son honneur, c’est qu’il offre la meilleure rémunération aux artistes qui sont écoutés à partir de sa plateforme. Alors qu’il faut entre 40 et 1096 lectures d’une seule et même chanson sur les services musicaux existant déjà au Canada pour que l’artiste derrière cette chanson reçoive un dollar, il n’en faut qu’environ 20 écoutes sur Qobuz pour arriver au même montant. Le bémol, évidemment, est qu’il coûte plus cher pour s’abonner à Qobuz qu’à Spotify ou à Apple Music. Les prix varient entre 16 $ et 19 $ en Europe. Si la promotion actuellement offerte en Europe traverse de ce côté-ci de l’Atlantique, il sera possible d’en faire l’essai gratuit pendant trois mois. Vous pourrez tester votre équipement sonore pour déterminer si la musique haute résolution est pour vous…