La longue vie des meubles de seconde main

L’univers du rétro ne se limite pas aux vêtements et l’intérêt pour les objets de seconde main a explosé ces deux dernières années, notamment grâce à la combinaison du confinement et des réseaux sociaux. Mais derrière les profils Instagram ultrasoignés se cachent souvent des passionnés. Rencontre.

« Le vintage est un mode de vie. » Pour Sarah Wayne, fondatrice de l’enseigne Le vintage du coin, tout peut être acheté de seconde main. Celle qui apprécie et collectionne les choses design « bien pensées et bien faites avec de bons matériaux » se consacre à sa passion depuis près de dix ans déjà. Après avoir longtemps participé à des bazars, des encans et des collectifs, elle a décidé, juste avant la pandémie, de se lancer dans une aventure solo. Sa boutique, qui a pignon sur rue, attire désormais les passants de la 1re Avenue à Verdun. Si le soleil inonde Montréal, lors d’un dimanche après-midi estival comme un autre, les clients se précipitent dans son petit magasin où s’entassent des dizaines, des centaines de meubles et d’objets de décoration, tous des coups de cœur.

Et bien qu’elle soit aussi présente en consigne chez Seconde dans le Mile End ainsi que sur différentes plateformes en ligne, Sarah Wayne apprécie le contact direct avec ses clients, dont un certain nombre sont devenus des habitués. « L’approche est différente et je commence à bien connaître ceux qui reviennent, à me faire une idée de ce qu’ils veulent. On rencontre tellement de gens dans ce milieu ! » souligne-t-elle.

De l’autre côté de la ville, sur le Plateau, Vickie Gauthier et Alain Caron s’affairent dans leur atelier-commerce de la rue Saint-Urbain, Morceau, ouvert depuis près de deux ans. Eux aussi sont arrivés dans le domaine par passion pour les beaux objets.« Ils sont plus abordables en seconde main, même s’il y a un peu d’amour à mettre dedans, explique le copropriétaire qui fait de la restauration sur place. Tout dépend de l’état des meubles, mais l’ampleur des travaux est très variable. Nous avons des projets qui traînent depuis quatre ou cinq ans, tant ils sont complexes. Ce n’est jamais deux fois la même chose ! »

Alain Caron estime cependant que le jeu en vaut la chandelle, car le rétro est une valeur sûre. « Aujourd’hui, il est difficile de se meubler avec du neuf pour un bon prix et une bonne qualité. Je pense que c’est pour ça que de plus en plus de gens se tournent vers le marché de seconde main avec des meubles qui ont déjà 70 ans et qui peuvent encore durer tout autant. » Chez Morceau, une chaise rétro, entièrement restaurée, peut, par exemple, coûter 600 $ alors que neuve il faudrait en débourser 2000… donc « un prix exorbitant », indique Alain Caron.

Dans le vent

« Il y a des pièces qui restent tendance année après année, poursuit Alain Caron. L’indémodable sofa Togo se vend instantanément, peu importe le prix. » Il fait par ailleurs remarquer que les lampes italiennes ont particulièrement la cote en ce moment.

« Les clients ont toujours eu un intérêt pour le vintage, mais on voit un changement de mode récemment », observe quant à elle Sarah Wayne. Avant, les antiquités et les gros meubles en bois étaient très populaires tandis que maintenant la tendance est plutôt au mobilier des années 1970.

« Certaines nouvelles petites modes apparaissent et sont passagères, comme celle des années 1980. Mais dans l’absolu, la demande pour des objets bien faits, avec des matériaux de qualité, va perdurer », note-t-elle.

C’est avec cette philosophie en tête et la volonté d’aller plus loin dans ce domaine que la boutique Inédit.e sur Saint-Laurent, en premier lieu consacrée à l’habillement, a choisi d’accueillir en son sein des vendeurs de meubles et de décoration de seconde main.

« Cela crée une ambiance épurée et ça attire une clientèle différente dans notre espace. C’est un beau plus ! raconte Amanda Cameau, qui est à l’origine de la marque de vêtements Les dames vintage vendue chez Inédit.e. Nous offrons une opportunité supplémentaire aux personnes qui se déplacent en magasin. Ceux qui viennent pour les meubles peuvent également découvrir le reste, et l’inverse est aussi vrai. »

Enfin, Sarah Wayne insiste : « L’aspect environnemental du vintage est primordial. Si vous passez par Le vintage du coin, vous devez amener vos propres sacs pour pouvoir ramener vos trouvailles chez vous », fait-elle savoir. Tout cela fait, en effet, partie intégrante de la pratique des achats de seconde main, basés sur la réutilisation permanente de tous ces petits trésors.