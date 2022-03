Des clients d’Uber Eats s’opposent au règlement de l’action collective

Trop peu d’argent pour être dissuasif : des clients des deux actions collectives contre Uber Eats ont fait connaître leur mécontentement en s’opposant au règlement financier négocié afin de le faire casser.

Cette cause soulève une série de questions sur les règlements à l’amiable des actions collectives intentées pour des violations des droits des consommateurs.

Les deux actions collectives reprochent à Uber Eats des pratiques commerciales jugées inacceptables. Le résultat doit bénéficier à tous ceux qui ont passé des commandes avec ce système, qui sont alors considérés comme des « membres » des actions collectives. Ils seraient près de 2 millions au Québec.

Ils reprochent à la multinationale d’ajouter des frais à la toute fin du processus, comme des frais de livraison qui n’étaient jamais indiqués clairement avant de passer à la caisse. Par ailleurs, dans le cadre de ses offres « deux pour un », les frais de service de 10 % étaient appliqués avant que le prix ne soit réduit de moitié, une autre pratique dénoncée.

Après négociations, les avocats des membres de l’action collective et ceux d’Uber Eats ont conclu une entente à l’amiable pour une somme de 200 000 $, répartie comme suit : 63 500 $ pour payer les avocats qui ont mené le litige, 81 900 $ Pour le Fonds d’aide aux actions collectives — qui pourra avec cet argent en soutenir d’autres — et 55 000 $ à être distribués à cinq organismes de charité.

Bref, les utilisateurs d’Uber Eats ne toucheront pas un sou.

Les termes de ce règlement en ont irrité plus d’un.

Vendredi, le jour où le juge Pierre Gagnon de la Cour supérieure devait approuver — ou non — le règlement tel que négocié, il a dû écouter les oppositions de plusieurs personnes qui étaient offusquées des termes de l’entente.

Une consommatrice, incidemment aussi une avocate qui plaide des recours collectifs, Me Erika Provencher, s’est dite « choquée » que si peu d’argent aille aux membres du groupe, et autant aux avocats.

Un autre avocat et professeur de droit à l’Université Lakehead, Phil Lord, a indiqué au juge avoir vu beaucoup de règlements d’actions collectives bancales dans sa vie mais qu’il trouvait celui-ci « particulièrement problématique ».

L’avocat d’Uber Eats avait plaidé que de remettre 14 sous ou 28 sous à chaque utilisateur ne servirait à rien et qu’il était préférable de remettre l’argent à des organismes caritatifs. Il s’agit là d’une façon de procéder usuelle, quand les sommes à distribuer ne sont pas énormes et que les frais pour remettre l’argent seraient très élevés.

Même si la somme accordée n’était que de 1 $ par commande, cela ne serait pas beaucoup par personne, mais le total serait plus élevé et cela enverrait un message à Uber — et aux autres entreprises du genre — de ne pas utiliser de telles pratiques commerciales, a fait valoir un autre membre du groupe, Mathieu Atallah, un étudiant en droit de l’Université de Montréal qui a réalisé son opposition au règlement dans le cadre d’un cours.

Si initialement les 55 000 $ devaient être remis par coupons rabais — une autre raison qui choquait les opposants — l’avocat d’Uber Eats, Me François Giroux, a fait savoir vendredi que la somme serait distribuée en espèces.

L’avocat des membres des deux actions, Me Jimmy Lambert, a indiqué au juge avoir accepté ce règlement — qui est d’ailleurs sans admission de responsabilité de la part d’Uber Eats — car il est d’avis que le droit n’est pas fixé sur les questions soulevées dans le recours. Sans jurisprudence et sans précédent sur un cas similaire, la cause était loin d’être gagnée d’avance, et il a jugé qu’il était dans le meilleur intérêt des membres de régler.

Selon lui, la question juridique était : est-ce possible de se procurer le bien au prix affiché ? Si oui, il n’y a pas de cause. Et dans le cas d’Uber Eats, le prix affiché est disponible si on va chercher la commande au comptoir.

« Pour moi, le règlement, c’était la chose à faire », a dit Me Lambert.

Depuis, Uber Eats a changé ses pratiques et les deux problèmes à la base des actions collectives sont réglés, ont indiqué les avocats devant le juge. Comme elles sont souvent intentées en espérant un changement, cet objectif est désormais rempli ici, a ajouté Me Giroux.

Le juge a pris l’affaire en délibéré et rendra son jugement ultérieurement.