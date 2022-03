D’un extrême à l’autre pour les nouveautés d'Apple

Fidèle à sa tradition, Apple a présenté à temps pour le printemps une mise à jour de ses produits les plus populaires. Et cette année, la société de Cupertino passe d’un extrême à l’autre, puisqu’elle met en marché une version très bon marché de son iPhone tout en présentant des Mac dotés d’une mécanique plus puissante que jamais.

Quelque part entre les deux, le p.-d.g.Tim Cook et son équipe ont aussi présenté un nouvel iPad Air de milieu de gamme qui fait le pont, pour ainsi dire, entre les deux autres. On peut dire qu’il incarne à lui seul le défi que se pose Apple en tentant d’accélérer le rythme de renouvellement des processeurs qui animent ses produits, tout en continuant d’offrir des versions plus abordables de ces mêmes produits.

Cette dualité sert bien la prestigieuse marque californienne. Faire valoir le haut niveau de performance de ses produits les plus haut de gamme, comme le nouveau Mac Studio destiné aux professionnels des arts graphiques, attire des consommateurs qui vont préférer s’offrir quelque chose de plus accessible.

Un iPhone SE 5G

La même chose vaut du côté de la téléphonie, là où la gamme d’iPhone 13 lancée l’automne dernier a particulièrement bien fait pour Apple, malgré un prix de vente lui aussi plus élevé que par le passé. « Nous avons ajouté l’automne dernier plus de nouveaux utilisateurs d’iPhone que dans n’importe lequel des cinq trimestres précédents », s’est d’ailleurs félicité sur scène Tim Cook, avant de présenter un iPhone SE à 549 $.

Ce nouvel iPhone est animé par un processeur A15 Bionic qui le rendrait deux fois plus puissant qu’un iPhone 7, possiblement l’appareil qui se trouve dans les poches de la clientèle ciblée par Apple avec son nouveau modèle. Offert en trois couleurs, sa finition en verre et aluminium ainsi que son lecteur d’empreinte digitale Touch ID dissimulent une autonomie améliorée et une antenne 5G.

Cela peut sembler une aubaine pour les habitués des produits Apple, mais tous ne partagent pas cet avis. « L’utilisation du processeur A15 Bionic dans l’iPhone SE contraste avec ce que font les fabricants de téléphones Android qui vont privilégier des processeurs de puissance inférieure », résume l’analyse Ben Wood de la firme américaine CCS Insight. « Mais à 429 $US (579 $CA, ndlr), l’iPhone SE est loin d’un téléphone Android d’entrée de gamme qui coûte généralement moins de 200 $. »

Un iPad Air ou un PC ?

L’iPad Air se situe dans la gamme d’Apple entre les iPad tout court et les iPad Pro destinés aux professionnels du multimédia. Ce printemps, il hérite d’un processeur M1 pourtant développé à l’interne par Apple pour ses Mac. Cela permet à cette tablette de se comporter à peu près aussi bien qu’un PC Windows bien équipé.

Une nouvelle caméra frontale de 12 mégapixels à très grand angle ajoute une fonction qui suit de près le sujet devant l’écran, pour rendre les appels vidéo plus naturels. Un iPad Air à connexion 5G est une sacrée machine mobile. Il suffit de lui adjoindre un étui-clavier ou même un stylet pour obtenir un ordinateur personnel complet et très polyvalent. Cela dit, l’iPad Air est aussi vendu au prix d’un bon PC : son modèle le moins cher coûtera 749 $ dès sa mise en marché le 11 mars prochain.

Mac Studio et Studio Display

Tim Cook a finalement présenté une nouvelle puce M1 Ultra pour animer ses Mac de prochaine génération. Il s’agit en somme de deux puces M1 Max, jusqu’ici la plus puissante des cylindrées de l’écurie d’Apple, qui ont été fusionnées ensemble via un connecteur qui ne limite en rien leur capacité de calcul.

Selon Apple, la puce M1 Ultra serait environ deux fois moins énergivore qu’une puce Intel comparable en termes de puissance livrée dans le temps, comme par exemple, pour de l’édition d’une séquence vidéo 4K. Et parce que l’édition vidéo est quelque chose que bien des propriétaires d’un Mac font comme gagne-pain, il ne faut pas se surprendre de voir Apple présenter le Mac Studio, le premier Mac à puce M1 Ultra qui est manifestement destiné à cette clientèle professionnelle.

Microsoft avait déjà tenté le coup il y a deux ans avec son propre Surface Studio, un appareil de bureau animé par les puces Intel les plus puissantes et qui se distinguait grâce à un énorme écran tactile amovible. Pas de surface tactile pour le Mac Studio, mais une mécanique certainement plus relevée. Et un prix de détail lui aussi assez stratosphérique de 4999 $. Une version allégée vendue à partir de 2499 $ devrait chatouiller les consommateurs qui ont l’œil sur des produits similaires signés Dell ou HP.

Pour compléter le programme, Apple ajoute un moniteur appelé Studio Display à sa gamme. Ce n’est pas un mince détail : les moniteurs sont les périphériques qui se sont le plus vendus dans le marché des PC au cours des 12 à 18 derniers mois, selon bien des experts, en raison notamment du télétravail. Là encore, Cupertino ne fait pas dans la demi-mesure avec un moniteur de 27 pouces de diagonale doté de 6 haut-parleurs et d’une caméra vidéo de 12 mégapixels. Son prix de détail de 1999 $ en refroidira plus d’un… mais pas l’analyste indépendant Avi Greengart.

« L’acheteur ciblé par le Mac Studio préférera opter pour sa version la plus coûteuse », a tweeté l’analyste, ajoutant à la blague qu’il ne fait pas partie de ces acheteurs. « Mais je voudrais certainement du Mac Studio Display… »