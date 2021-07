Loto-Québec retire son billet inspiré des records de chaleur

Loto-Québec retire son billet « Record de chaleur — le premier gros lot multiplié par la température » au lendemain de son lancement. Le nouveau jeu à gratter a fait réagir, alors que les canicules qui ont frappé le pays dans les dernières années ont fait des centaines de morts.

« Plus il fera chaud, plus vous pourrez gagner gros », pouvait-on lire sur le billet mis en marché le 12 juillet. En toile de fond de ce nouveau billet qui devait se vendre 2$, une carte du Québec qui rappelle celles utilisées pour définir les régions frappées par des canicules. On y retrouvait sept soleils à gratter et certains billets devaient être admissibles à un tirage de 1000 $, montant qui devait par la suite être multiplié par la température de la journée de tirage prévue les 16, 23, 30 août et le 7 septembre. Ainsi, s’il faisait par exemple 30 degrés, le lot total aurait été de 30 000 $.

Loto-Québec avait même un partenariat avec Météo Média pour lui fournir les données météorologiques enregistrées à l’Aéroport International Montréal-Trudeau les jours de tirage.

Or, les vives réactions suscitées par la mise en marché du billet ont fait reculer la société d’État qui a annoncé le retrait du billet mardi après-midi.

« Nous comprenons la sensibilité entourant le billet Record de chaleur, même si ce n’était pas dans cet esprit que le billet avait été conçu. Dans ce contexte, Loto-Québec a pris la décision de le retirer du marché », indique Renaud Dugas, porte-parole de Loto-Québec.

Banalisation

Plus tôt mardi, plusieurs ont dénoncé sur les réseaux sociaux une banalisation des changements climatiques par Loto-Québec. « Je ne sais comment qualifier ce nouveau « gratteux » de la société d’État : Ridicule ? Insensible ? Cynique ? », a notamment écrit sur Twitter le député péquiste Sylvain Gaudreault.

Chez Équiterre on s’est surtout étonné de constater que personne n’a levé un drapeau rouge lors de l’élaboration du concept. « C’est insensible de la part de Loto-Québec de faire un jeu avec une réalité qui n’est vraiment pas drôle et qui a des conséquences graves et qui entraîne des décès », déplore Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales d’Équiterre.

L’idée derrière le lancement de ce nouveau billet était de faire un clin d’œil à la saison estivale a expliqué de son côté Loto-Québec dans une déclaration envoyée au Devoir.

« Le concept de Record de chaleur a été développé il y a plusieurs mois, à l’automne 2020 […] Les Québécois souhaitent généralement un été beau et chaud pour leurs vacances. Le billet a d’ailleurs été mis en marché à quelques jours des vacances de la construction », indique M. Dugas.

Il précise que le billet « n’a donc absolument rien à voir avec les enjeux liés aux changements climatiques ; s’il y avait eu une adéquation de la sorte, nous n’aurions jamais mis en marché ce produit. »

Au départ, Loto-Québec avait souligné qu’il s’agissait d’un jeu « éphémère » qui ne serait disponible que quelques semaines.

Problématique réelle

Ce billet est lancé au moment où la majorité des régions du Québec connaissent déjà une hausse du nombre et de l’intensité des canicules, qui s’aggraveront au cours des prochaines décennies. Les vagues de chaleur de plus en plus fortes et prolongées devraient être particulièrement dommageables dans les régions urbaines, et notamment pour les segments de la population les plus vulnérables, comme les personnes âgées.

Selon les travaux publiés par Ouranos, on prévoit « plus de 20 000 décès additionnels causés par l’augmentation de la température » dans les 45 prochaines années. Pour la société, les coûts pourraient d’ailleurs dépasser les 33 milliards de dollars, essentiellement en raison des pertes de vies prématurées. Le consortium de recherche estime aussi que le réchauffement favorisera la transmission de maladies de l’animal à l’humain, comme la maladie de Lyme et le virus du Nil occidental.

Avec Alexandre Schields