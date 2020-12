En Alberta, un père Noël anonyme a distribué des centaines de cartes-cadeaux

Le père Noël a été généreux cette année en Alberta. La veille du 25 décembre, près de 400 cartes-cadeaux d’un montant total de 100 000 $ et accompagnées d’un poème ont été distribuées dans plusieurs centaines de foyers de l’ouest d’Edmonton.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans la capitale de l’Alberta. Le père Noël est bel et bien passé et il a souhaité faire une différence durant cette année marquée durement par la COVID-19 et le chômage.

« À Edmonton, mon frère et ma belle-sœur se sont réveillés avec un message secret du père Noël contenant une carte Walmart de 250 dollars », peut-on lire sur le compte Twitter de la jeune Courtney Jarrett. Et ils ne sont pas les seuls à en avoir bénéficié. Des centaines de foyers situés dans les quartiers ouest de la ville y ont eu droit.

Pour certains, cette carte représente une aide inespérée. Entre les mois d’octobre et de novembre, pas moins de 30 000 emplois à temps plein ont été supprimés dans la province, laissant des milliers de familles sur la brèche à la veille du temps des Fêtes.

Quand Elisha Tennant a ouvert son enveloppe, trouvée sur le perron de sa porte, avec « père Noël secret » inscrit dessus, les larmes lui en sont coulées.

Depuis qu’elle a été licenciée en raison de la COVID-19, elle reconnaît avoir eu du mal à joindre les deux bouts. Ce cadeau représente pour elle et les siens un mois d’épicerie, a-t-elle raconté dans les médias.

Cette carte de 250 $ utilisable à Walmart aidera plus d’une famille. Cependant, le père Noël mystère a été clair dans son message d’espoir.

« Quel que soit votre objectif, n’oubliez pas de croire en vous. Vous n’avez pas besoin de cela ? Passez le relais, s’il vous plaît, car c’est ainsi que l’espoir se perpétue », écrit-il.

Pour soi ou pour autrui

C’est exactement ce que certains habitants de la ville ont décidé de faire. Ces personnes ont redonné cette carte-cadeau à plusieurs refuges, notamment au centre des congrès d’Edmonton. Ce montant d’argent permettra ainsi d’acheter des nouveaux sous-vêtements et des chaussettes neuves pour les personnes sans abri.

« J’aime l’idée qu’il y ait quelqu’un qui veut juste être généreux et partager ce qu’il a avec les autres, quels que soient leurs moyens », a déclaré Christina Ignacio-Deines à la CBC.

Mme Ignacio-Deines fait partie des personnes qui ont décidé justement de redonner leur carte-cadeau. Cette organisatrice d’événements considère qu’elle pouvait, avec le salaire de son mari, s’en sortir, bien qu’elle a été aussi licenciée à cause de la pandémie.

La solidarité se fait contagieuse et la joie aussi, c’est du moins l’une des principales intentions de ce père Noël mystère. Car au-delà de cette aide financière inespérée de 250 $, c’est un aussi vrai message d’espoir qu’a voulu partager ce bienfaiteur anonyme. « J’espère que les cadeaux ont donné aux gens le sentiment que le monde est bon et qu’un avenir meilleur n’est pas loin », a-t-il laissé savoir dans sa lettre.

En attendant, ce père Noël demande aussi aux Albertains de tenir bon, en aiguisant leur sens de la combativité face à l’adversité de la COVID-19 et en encourageant autrui à faire preuve plus que jamais de solidarité.

« Vous serez plus fort pour quelqu’un qui se trouve être dans le besoin, vous serez là pour lui, vous êtes un battant [...] et vous vaincrez », encourage-t-il.

Le père Noël mystère a tenu, lui, à conserver son anonymat.