Le restaurant «Pho King Bon» s’excuse auprès de la communauté vietnamienne

Critiqué pour ses jeux de mots jugés « vulgaires et dégradants » par la communauté asiatique de la grande région de Montréal, le restaurant Pho King Bon, à Rosemère, s’excuse et promet de modifier son menu.

« Quoique nos intentions initiales n’ont jamais été de blesser qui que ce soit, nous reconnaissons aujourd’hui que certains jeux de mots ont pu être offensants pour [la communauté vietnamienne]. Le Restaurant Pho King Bon s’excuse donc auprès de tous ceux qui se sont sentis insultés par certains de nos jeux de mots », a déclaré le copropriétaire, Guillaume Boutin, dans un message d’excuses diffusé sur les réseaux sociaux lundi. Il se défendait jusqu’alors de vouloir simplement faire de l’humour.

Le restaurant changera le nom des plats et des boissons figurant sur son menu d’ici deux semaines, « en fonction du délai des graphistes et imprimeurs ».

« Nous modifierons notre appellation. Nous serons désormais un “Bistro Fusion” au lieu d’un “bistrot vietnamien” », est-il également précisé, ce qui laisse penser que le nom « Pho King Bon » restera pour sa part. Aucun des copropriétaires n’était disponible pour répondre aux questions du Devoir lundi concernant le flou entourant l’avenir du nom du restaurant.



Ouvert il y a une dizaine de jours sur la Rive-Nord de Montréal, l’établissement s’était rapidement attiré les foudres de la communauté asiatique, et plus particulièrement vietnamienne, pour avoir utilisé la langue du pays afin de créer des jeux de mots phonétiques vulgaires et à caractère sexuel.

Son nom, « Pho King Bon », est une association entre un sacre en anglais bien connu et la soupe pho, un plat traditionnel vietnamien qui s’avère être la spécialité du restaurant. On retrouvait également dans son menu des plats tels que le « Pho Ké », le « Pho King Cochon », ainsi que des « cock-tails » du nom « Flash Thé Saint », le « Lichi Mwa Lku » et le « Pho Ktup ».

Deux pétitions ont été lancées sur Internet dans les derniers jours demandant à ce que l’administration du bistro de Rosemère change son nom et son menu. L’une d’entre elles a déjà récolté plus de 6500 signatures. Elle déplore l’utilisation de la langue vietnamienne pour créer des « noms insultants et irrespectueux ». « Encore pire, un des articles du menu est nommé “Viet Kong,” en référence au Việt Cộng et à la Guerre du Vietnam. Ceci est extrêmement insensible envers toutes les personnes qui ont vécu les atrocités de la guerre et du régime autoritaire au Vietnam », peut-on lire.

« Le Pho fait partie des traditions culinaires de ma famille qui a fui le Vietnam des Viet Cong. Comme plusieurs, j’ai trouvé́ le menu du restaurant Pho King Bon vulgaire, sexiste et insultant », a renchéri sur les réseaux sociaux la conseillère de la Ville de Montréal dans Peter-McGill, Cathy Wong.

L’administration du restaurant dit maintenant comprendre pourquoi son « shooter Viet Kong est inapproprié » et assure qu’il n’apparaîtra plus dans les nouveaux menus.

Offense à la langue française

En plus d’avoir « manqué de respect envers la culture et la langue vietnamienne », le restaurant a aussi manqué de respect envers la langue française, ajoute Cathy Wong, qui a hérité du dossier sensible de la langue française au sein de l'administration à la Ville de Montréal en juin.

La semaine dernière, l’organisme Impératif français a d’ailleurs déposé une plainte à l’Office de la langue française du Québec (OQLF) contre le restaurant, jugeant son nom « inacceptable ». « On s’amuse à des jeux de mots de mauvais goût en martyrisant la langue française et la langue anglaise », avait lancé Jean-Paul Perreault, président de l’organisme, en entrevue avec le Devoir jeudi dernier.

Guillaume Boutin avait pour sa part assuré que le concept du nom du restaurant a reçu au préalable le feu vert du Registraire des entreprises.

Après réception de la plainte, l’OQLF a confirmé être intervenue auprès de l’entreprise pour faire «les vérifications nécessaires». Elle pourrait demander des corrections une fois son enquête terminée.