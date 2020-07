Le masque obligatoire suscite des craintes chez les commerçants

Le masque est désormais obligatoire dans tous les lieux publics fermés au Québec. Les commerçants anticipent avec une certaine appréhension l’application de cette nouvelle règle susceptible de créer des situations conflictuelles avec leurs clients. Certains en veulent aussi au gouvernement de leur imposer le rôle de « police du masque » en les exposant à des amendes salées.

« Je m’attends à ce qu’il y ait des clients qui s’obstinent un peu, mais on va mettre quelqu’un à l’entrée et s’il y a un problème, je vais leur parler », explique Elliot Legrand, gérant de la Maison du rôti. « On vend déjà des masques et, au début, on donnera des masques jetables à ceux qui n’en ont pas. »

Non loin de là, la boutique Tony Pappas impose le masque depuis le 25 mai, car, explique la vice-présidente Manon Gauthier, la distanciation de deux mètres est incompatible avec la vente de chaussures. « Chaque jour, il y a des gens rébarbatifs et on est obligés de dire qu’ils ne peuvent avoir accès au commerce sans masque, dit-elle. Mais de façon générale, la clientèle est très compréhensive. Le masque, ça va devenir une norme, comme de dire “merci” et “s’il vous plaît”. »

Même s’ils n’envisagent pas trop de problèmes, les commerçants ne sont pas à l’abri de clients moins coopératifs. Mercredi, en Ontario, un client de 73 ans aurait agressé un employé qui venait de lui demander de porter un masque. Comme il avait pris la fuite, les policiers se sont rendus à sa résidence. Deux agents ont ouvert le feu et l’homme est décédé.

Obligatoire

Rappelons que selon le décret gouvernemental, le port du couvre-visage sera obligatoire pour les 12 ans et plus dans les lieux publics fermés partout au Québec. Le masque est donc requis dans des endroits comme les commerces, les restaurants, les bars, les lieux de culte, les centres d’entraînement et les cinémas.

Certaines exceptions s’appliquent. Ainsi, un client devra porter un couvre-visage en entrant dans un restaurant et lors de ses déplacements dans l’établissement, mais il pourra le retirer pour prendre son repas. De même, dans un centre d’entraînement, le port du masque ne sera pas requis lors de l’activité sportive.

Des amendes allant de 400 à 6000 $ sont prévues pour les propriétaires qui autoriseraient l’accès à leurs locaux à des personnes sans masque. Les personnes ayant un problème de santé qui les empêche de porter le masque pourront entrer sans couvre-visage.

Le port du masque est aussi obligatoire dans les lieux partiellement couverts. C’est ce qu’a appris mardi la société Les Marchés publics de Montréal. « On s’est reviré de bord sur un dix cents », dit Jean-Simon Laperle, responsable des communications. En fin de semaine, entre 2000 et 3000 masques jetables seront distribués gratuitement aux clients des marchés Jean-Talon et Atwater qui auraient oublié le leur ou n’en ont pas.

Des agents de sécurité seront postés aux entrées des deux marchés pour s’assurer que la clientèle respecte le port du masque. Mais encore faut-il trouver ces surveillants. La société cherchait toujours vendredi en avant-midi. « Embaucher des agents en quatre jours, c’est un peu un défi », dit Jean-Simon Laperle, qui souligne que la Prestation canadienne d’urgence nuit à leurs efforts de recrutement.

Photo: Hubert Hayaud Le Devoir

Au marché Jean-Talon, les commerçants ont des avis partagés quant au port du masque obligatoire. Les clients peuvent actuellement pénétrer dans les lieux par une dizaine d’entrées. Elles seront réduites à 3 ou 4 dès samedi. « Le monde va s’y faire, dit, derrière son mur de plexiglas, Luc Trottier, propriétaire de Trottier et frères. Les gens aiment venir ici. Il y a un cachet particulier. »

Le propriétaire de la ferme JP Desgroseillers et fils, lui, croit que les marchés ouverts auraient pu bénéficier d’exemptions. Il se dit favorable au port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés. « Au marché Jean-Talon, on a un toit, mais pas de murs », rappelle Guy Desgroseillers. Selon lui, les affaires sont moins bonnes avec la pandémie, mais elles l’étaient déjà depuis quelques années déjà. « La COVID-19 a précipité les choses. »

Le fardeau

Les commerces de grande surface sont prêts et certains envisagent de distribuer des masques au début, précise Jean-François Belleau, directeur des relations gouvernementales du Conseil canadien du commerce de détail, qui représente les grandes bannières telles IGA et Canadian Tire. « Il y aura un contrôle à l’entrée. Dans certains quartiers, il est possible qu’on soit obligés de ramener les agents de sécurité. »

Des inquiétudes subsistent. « Depuis le début de la pandémie, ça s’est relativement bien passé. Mais après cinq mois de pandémie, on sent qu’il y a des gens dans la population qui commencent à être un peu tannés. On a des craintes. Les “covidosceptiques” que l’on voit sur Facebook, ils viennent en magasin aussi », signale-t-il.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Même s’il est d’accord avec l’obligation du masque, le Conseil juge problématique le régime de sanctions imposé par le gouvernement, car il rend les commerçants responsables de l’application des règles. « Quand on fait de la vitesse sur l’autoroute, on n’envoie pas le ticket au propriétaire de l’autoroute, c’est-à-dire le gouvernement », illustre-t-il.

Reste à voir si le gouvernement sanctionnera aussi les citoyens à compter du 1er août. « Nos employés vont devoir jouer à la police du masque. Avec les exemptions médicales et la limite à 12 ans, il va falloir croire les gens. Les policiers vont-ils nous reprocher de ne pas avoir fait le contrôle approprié ? » se demande Martin Vézina, responsable des communications à l’Association restauration Québec.

À Montréal, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’entend pas pour l’instant mettre sur pied des « escouades du masque » pour inspecter les établissements. « On est là en soutien à la Santé publique. On pourrait intervenir si un commerçant a un problème ou si un citoyen porte plainte », indique l’inspecteur André Durocher. La Sûreté du Québec ne compte pas non plus mener des inspections.

Des opposants au port obligatoire du masque, qui estiment que cette mesure porte atteinte à leurs libertés, entendent manifester dans plusieurs villes du Québec samedi et dimanche.