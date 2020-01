Le système de consigne sera élargi d’ici la fin 2022

Un système de consigne sur tous les « contenants de boisson prête à boire de 100 millilitres à 2 litres en plastique, en verre ou en métal » sera instauré d’ici la fin 2022, a promis le premier ministre François Legault jeudi.

Les contenants de type carton multicouche seront visés par la consigne, mais seulement à compter de 2024. « Il faut faire les choses dans l’ordre », a fait valoir M. Legault en marge du caucus présessionnel de son groupe parlementaire à Saint-Sauveur.

La consigne sera établie à 25 cents pour les bouteilles de vins et de spiritueux et à 10 cents pour tous les autres contenants.

Les mesures prévues viseront plus de quatre milliards de contenants vendus chaque année au Québec, dont plus d’un milliard de bouteilles d’eau en plastique, selon le ministère de l’Environnement. « C’est une annonce qui est bonne pour l’environnement. Mais, c’est aussi une annonce qui est bonne pour l’économie », a soutenu M. Legault en conférence de presse.

Le gouvernement caquiste confie la responsabilité « financière, opérationnelle et communicationnelle » du nouveau système de consigne aux entreprises qui mettent en marché les contenants de boisson. Pour forcer l’industrie à rentrer dans le rang, le gouvernement prévoira des « pénalités » si 75 % des contenants consignés ne sont pas récupérés et recyclés en 2025 et 90 % de ces contenants en 2030. « Il y a toujours des groupes de pression qui s’opposent. Mais, on a résisté, on a résisté. La population a mis plus de pression que les groupes de pression », a mentionnée M. Legault.

D’autres détails suivront.