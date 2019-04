Le courant pratiquement rétabli, selon Hydro-Québec

Les pannes électriques ayant touché la couronne nord de Montréal depuis le début de la semaine sont en voie d’être entièrement résorbées. Jeudi soir, moins de 2000 abonnés manquaient de courant dans le secteur concerné, contre plus de 300 000 au plus fort de l’événement. Du nombre, beaucoup de coupures sont survenues bien après le début des pannes, lundi soir. Dans plusieurs cas, ce sont des interruptions provoquées par des techniciens d’Hydro-Québec pour dégager de façon sécuritaire des branches reposant sur des lignes électriques, a expliqué Louis-Olivier Batty, un porte-parole de la société d’État. « On a bon espoir que quand les équipes seront démobilisées pour la nuit de jeudi à vendredi, très peu de clients manqueront encore de courant », a-t-il déclaré.