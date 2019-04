Le cannabis plus cher de 17% au Canada depuis la légalisation, le Québec reste le moins cher

Le coût moyen d’un gramme de cannabis séché a augmenté de plus de 17 % au Canada depuis la légalisation de cette drogue, et les consommateurs du Nouveau-Brunswick et du Manitoba ont été les plus touchés par les hausses de prix, a indiqué mercredi Statistique Canada. Le Québec jouit du prix le moins cher au pays, 6,75 $ le gramme en moyenne, même si la hausse de prix n’a pas épargné la province.

Le coût d’un gramme de marijuana légale semble augmenter pendant que les prix du cannabis illégal diminuent.

Depuis la légalisation du cannabis récréatif, le prix moyen par gramme non pondéré est d’environ 8,04 $, qu’il provienne d’une source légale ou illégale. Ce prix, qui comprend les achats en ligne et en magasin, représente une hausse d’environ 17,3 % par rapport au prix précédant la légalisation, qui était de 6,85 $ par gramme, a précisé Statistique Canada.

Depuis le 17 octobre, les acheteurs de sources légales ont payé en moyenne 9,99 $ par gramme, soit environ 56,8 % de plus que le prix moyen du marché illicite de 6,37 $ par gramme. Ceux qui préfèrent faire leurs achats dans les magasins physiques légaux affirment payer encore plus, a ajouté l’agence fédérale.

«Les consommateurs qui achetaient leur cannabis dans les magasins de détail autorisés par le gouvernement ont payé 10,73 $ le gramme, ce qui en fait la source de cannabis la plus coûteuse», a souligné Statistique Canada dans son rapport.

Statistique Canada appuie ses conclusions sur les soumissions recueillies à l’aide de l’application participative StatsCannabis entre le 17 octobre et le 31 mars. L’agence a recommandé de faire preuve de prudence lors de l’interprétation des données, puisque l’échantillon est autosélectionné et que le nombre de réponses est limité, surtout dans les petites provinces et les territoires.

Au cours de cette période, Statistique Canada a reçu 1129 nouvelles soumissions, dont 936 ont été validées par le processus de vérification, a précisé l’agence.

Les plus récentes données semblent indiquer que le prix du cannabis illégal est en train de baisser.

Dans le rapport précédent de l’agence gouvernementale — qui s’appuyait sur 385 prix «plausibles» recueillis via StatsCannabis entre le 17 octobre et le 31 décembre —, le prix moyen payé pour un gramme de cannabis séché provenant de fournisseurs légaux et illégaux était respectivement de 9,70 $ et 6,51 $.

En comparaison, les dernières données de Statistique Canada recueillies de l’entrée en vigueur de la légalisation jusqu’au 31 mars indiquaient que le prix moyen du cannabis légal et illégal était respectivement de 9,99 $ et 6,37 $ le gramme.

Le cannabis plus cher dans les T. N.-O.

Les variations de prix différaient largement d’une province et d’un territoire à l’autre.

Les prix du cannabis avant la légalisation au Nouveau-Brunswick étaient parmi les plus bas au Canada, mais la province a connu la plus forte hausse des prix après la légalisation, avec une augmentation de 30,5 %, soit une moyenne de 8,27 $ le gramme.

Le Manitoba a connu la deuxième hausse en importance des prix après la légalisation, avec une augmentation de 27,7 %, à 9,14 $ en moyenne par gramme.

«Ce sont les répondants de la Colombie-Britannique qui ont déclaré la plus faible augmentation de prix parmi les provinces depuis la légalisation, (soit) 3,7 %», a affirmé Statistique Canada.

Selon l’agence, le prix moyen le plus élevé par gramme depuis la légalisation est d’environ 14,45 $ par gramme, dans les Territoires du Nord-Ouest, ce qui représente une croissance de 13,7 % depuis la légalisation. À l’opposé, le prix moyen le plus faible est celui du Québec, qui s’établit à 6,75 $ le gramme, en hausse de 15,9 % depuis la légalisation.