Pourquoi les humains et les animaux sont égaux

Pour la plupart d’entre nous, le véganisme est apparu il y a quelques années à peine. Pourtant, c’est un courant beaucoup plus ancien, dont les théoriciens, notamment le philosophe australien Peter Singer, ont formulé les thèses antispécistes il y a plusieurs décennies. Le Devoir est allé à la rencontre de personnes aux voix opposées pour faire le point sur ce sujet qui polarise. Point de vue de la Québécoise Valéry Giroux, coordonnatrice au Centre de recherche en éthique, qui prépare actuellement un livre sur l’antispécisme.

Pourquoi êtes-vous devenue végane ?

Je suis devenue végétarienne il y a 25 ans avant d’adopter, 10 ans plus tard, un mode de vie complètement végane. En fait, je suis devenue antispéciste vers 18 ans quand j’ai réalisé qu’on n’avait aucune bonne raison d’accorder plus de valeur morale aux êtres humains qu’aux autres animaux sensibles. Les êtres humains ne sont pas les seuls à être conscients et à pouvoir souffrir. On a aujourd’hui toutes les raisons scientifiques de supposer que le poisson est aussi capable d’expérience consciente. Un être conscient a un avis subjectif sur le monde et peut être affecté par la manière dont on le traite.

Le véganisme est donc lié à l’anti-spécisme. Puisque vous préparez un livre sur le sujet, comment définiriez-vous cette idéologie ?

C’est considérer que l’appartenance à une espèce ou une autre ne peut justifier qu’on accorde aux uns des droits fondamentaux qu’on refuse aux autres. Comme la couleur de la peau ou le sexe, l’espèce est une caractéristique biologique qui n’a pas de pertinence morale. C’est aussi le cas des autres caractéristiques associées à l’humanité. Pouvoir composer une symphonie ou faire des calculs savants ne fonde pas la valeur morale des êtres humains. La preuve en est qu’on les considère tous comme égaux. Et l’idée que les individus pourraient être classés en fonction de leur capacité cognitive est extrêmement inquiétante, elle menace certains acquis précieux de l’humanisme.

Est-ce qu’être végane implique forcément d’être antispéciste ?

Il n’est pas essentiel d’être antispéciste pour adhérer au véganisme. On peut très bien penser que les êtres humains ont plus de valeur morale que les animaux, sans pour autant tolérer l’exploitation de ces derniers pour nos fins. Il est inacceptable d’ôter la vie d’un animal, de lui infliger des traitements douloureux ou de restreindre sa liberté pour le simple plaisir gustatif que procure un steak ou une crème glacée.

On reconnaît tous — et c’est inscrit dans le Code criminel canadien — qu’il est interdit d’infliger de la douleur aux animaux sans nécessité. On a donc le devoir moral de s’opposer à l’élevage, mais aussi à l’industrie du cuir ou aux tests faits sur les animaux pour commercialiser des cosmétiques ou produits domestiques.

Parmi les personnes véganes, certaines le sont pour des raisons écologiques ou de santé. Par contre, le véganisme bien compris reste l’opposition à l’exploitation des animaux. Les motivations de l’ordre de la santé ou de l’écologie ne nous amènent pas à renoncer à tous les produits de l’exploitation animale. Rien d’un point de vue de santé ne nous empêcherait de visiter un zoo ou faire de l’équitation.

Dans un contexte de changements climatiques, beaucoup de personnes deviennent véganes pour préserver l’environnement. Est-ce qu’être végane est plus écologique ?

Les idées des véganes et des écologistes convergent : l’industrie agroalimentaire doit faire un examen de conscience sérieux et renoncer à la pêche et à l’élevage. Les êtres sensibles de demain, autant que ceux d’aujourd’hui, ont droit à un environnement sain. Pour cela, on doit renoncer à nos pratiques les plus dommageables, comme l’utilisation des énergies fossiles, du plastique, mais surtout la production de viandes et de fromages.

C’est vrai que, d’un point de vue animaliste, la biodiversité n’a pas de valeur en soi. Mais le bien-être des êtres sensibles dépend de la santé de nos écosystèmes. Il est donc impératif de protéger la biodiversité.



466 000 C’est le nombre approximatif de personnes véganes au Canada selon les données d’une étude de l’Université de Dalhousie. Plus de la moitié d’entre elles sont âgées de moins de 38 ans.

L’agriculture végane pourrait-elle nourrir 8 milliards d’êtres humains ?

On peut produire 5 à 10 fois plus de calories végétales que de calories animales sur un même espace. L’élevage est donc une manière inefficace de nourrir un grand nombre de personnes. Actuellement, 80 % des terres sont réservées à l’élevage et à la production d’aliments destinés au bétail. Si nous cultivions ces terres pour nourrir les êtres humains directement (sans passer par la transformation des céréales et des grains en produits d’origine animale), nous serions sans doute en mesure d’en nourrir beaucoup plus.

On peut s’inquiéter de la possibilité de cultiver efficacement des végétaux, sans recourir à des fertilisants d’origine animale ou à des pesticides causant du tort aux petits animaux dans nos champs. Sauf qu’encore une fois, la récupération d’une proportion aussi importante des terres agricoles compenserait sans doute cette perte en efficacité.

Selon vous, le véganisme est-il une mode passagère ?

Ce qui se limitait aux demandes de quelques individus éparses et associations locales est devenu un véritable mouvement social ayant des revendications politiques désormais largement diffusées. On est loin de la simple diète alimentaire passagère.