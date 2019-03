La guerre des mots s’empare du secteur de l’alimentation

« Quand je te dis passe-moi le beurre… passe-moi pas d’autre chose ! », clamait jadis une annonce publicitaire, remettant d’un trait à leur place toutes les margarines et autres pâles copies non laitières de ce classique de la table. Les temps ont changé et, avec eux, le Guide alimentaire canadien. Quantités décuplées de végétaux, plus de grains et de noix, moins de viande rouge et de produits laitiers, recommande la récente version du guide. Et pendant que jubile le camp des végétariens, celui des carnés contre-attaque, à grands coups de dénonciations lexicales…

Restaurants végés sous pression

Le restaurant LOV, dont le menu est composé à 100 % de produits à base de plantes, a l’habitude de choisir scrupuleusement les mots qui servent à décrire ses plats et produits.

« On s’est fait taper sur les doigts, pour avoir utilisé des mots comme “crème” ou “fromage”. On a eu aussi à se battre pour pouvoir utiliser le terme “carpaccio”. Pourtant, tout comme le tartare, le carpaccio fait simplement référence à la coupe. »

« Qui a dit que ce mot appartenait au boeuf ou au thon ? », lance Dominic Bujold, propriétaire de LOV, qui, ces jours-ci, espère obtenir le droit d’employer le terme « crème glacée » pour les cornets qu’il vendra l’été prochain à sa crémerie de la rue Saint-Viateur, dans le Mile End, et les petits pots LOV qu’il vendra en épicerie.

Les restaurants LOV ne sont pas les seuls à être accusés d’appropriation lexicale alimentaire. En février dernier, le cas de la fromagerie Blue Heron a défrayé la chronique et révélé les tensions autour du choix des mots pour désigner des versions végétaliennes de produits bien connus du grand public.

Ce petit commerce de Vancouver qui se spécialise dans des fromages fabriqués à base de plantes a reçu un courriel de la part de l’Agence canadienne d’inspection des aliments l’avertissant de l’interdiction d’employer le terme « fromage » pour désigner ses produits.

« En ce moment, on assiste vraiment à un affrontement entre deux mondes : celui de la protéine animale et celui de toutes les autres sources de protéines. Dans le secteur animal, on veut protéger son territoire le plus possible, en ne permettant pas à différentes entreprises d’appeler des produits de diverses façons », exprime Sylvain Charlebois, spécialiste de la distribution et de la sécurité alimentaires à l’Université de Dalhousie.

Défendre son territoire

De la croisade contre le colorant jaune dans la margarine à l’alimentation paléo en passant par les t-shirts « J’aime mon boeuf », les défenseurs de l’alimentation à base de protéines animales ont l’habitude de jouer aux combats de toréros, afin de défendre leur territoire. Les végétaliens, de leur côté, ont inventé des mots comme le « fauxmage » pour définir leurs simulacres à base de plantes.

Or, selon Sylvain Charlebois, la récente version du Guide alimentaire canadien, jumelée à l’importance accrue accordée à la santé et à la sensibilisation aux changements climatiques, ne plaide pas en leur faveur.

« Je ne me souviens pas d’avoir vu une étude qui encourageait la consommation de plus de viande animale », ajoute le chercheur, qui soutient que les recherches sur la viande artificielle, notamment, gagnent de plus en plus de terrain par rapport à la filière bovine, qui réagit férocement à cette intrusion.

Appropriation alimentaire ?

En plus des débats opposant viande et végétaux, la question de l’appropriation alimentaire soulève aussi de nouvelles passions. Tout récemment, le chef Yotam Ottolenghi s’est prononcé sur l’appropriation culturelle et la propriété des recettes palestiniennes en lien avec le sentiment d’appartenance lié à la nourriture.

« Avant de parler la même langue qu’une autre personne, avant de comprendre son histoire et avant de franchir un mile dans ses chaussures, vous mangez la même nourriture que d’autres personnes et apprenez certaines notions de leur façon de vivre, de leur vie et de leur culture. Je ne crois pas à l’appropriation culturelle dans le domaine de la nourriture, parce qu’il s’agit d’une fenêtre magnifique sur tous les autres aspects des sociétés multiculturelles dans lesquelles nous vivons », a dit le chef lors d’une conférence donnée à la Sydney Opera House.

Politisation de l’alimentation

Selon Sylvain Charlebois, qui reconnaît que l’alimentation est de plus en plus politisée, la tension actuelle entre les producteurs laitiers et bovins et le monde de l’alimentation végétarienne découle justement de la défense d’appellations, un peu comme pour le champagne ou la moutarde de Dijon. « On ne veut pas que les gens mêlent les choses. Mais là, ça commence à tourner au ridicule : va-t-on bannir l’expression “beurre d’arachide” ? », lance Sylvain Charlebois.

Pour les groupes de pression de l’industrie des protéines animales, c’est surtout l’intégrité alimentaire qui est en jeu. Mais dans un contexte où toute une industrie est menacée par des recommandations de santé, les choses risquent de prendre un drôle de tournant.

Selon Dominic Bujold, ouvrir la porte à un contrôle des mots génériques pourrait mener à toutes sortes d’errances. « On fait quoi avec les termes “lait de coco”, “lait d’amande”, “beurre d’érable” ? »

Sylvain Charlebois, quant à lui, prône une plus grande diversité et une plus grande innovation dans un secteur qui doit se réinventer. « À mon avis, le consommateur est assez intelligent pour faire la part des choses. Or, on a affaire à quelques industries composées d’entreprises de trois, quatre ou cinq générations, où les choses ont toujours été faites de la même façon. En démocratisant la protéine et en cessant de l’associer à un produit animal, c’est un establishment que l’on remet en question. »