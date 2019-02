Ford rappelle 1,5 million de camionnettes F-150

Le groupe automobile Ford a annoncé mercredi rappeler en Amérique du Nord environ 1,5 million de camionnettes F-150, le véhicule le plus vendu aux États-Unis, pour un capteur de vitesse de transmission défectueux, déjà à l’origine d’au moins cinq accidents.

La défaillance du capteur se traduit par une perte temporaire de la transmission, explique la marque à l’ovale bleu dans un communiqué. Par conséquent, « en rétrogradant de vitesse, on peut perdre le contrôle de la voiture, ce qui augmente le risque d’accident ».

Les véhicules concernés ont été produits en 2011-2013 dans les usines de Dearborn, au Michigan, et de Kansas City.

Ford affirme avoir été informé de cinq accidents, dont un ayant provoqué un traumatisme cervical chez un passager. Il ne donne pas davantage de détails.

Les concessionnaires vont actualiser le logiciel correspondant.

Environ 1,26 million de véhicules sont touchés aux États-Unis et 221 000 au Canada.

Ford rappelle par ailleurs plus de 28 000 Lincoln Continental, dont une grande majorité aux États-Unis, pour un défaut du loquet de la portière, et quelque 4500 autres voitures (Ford Mustang, Lincoln Nautilus et Lincoln Navigator) pour des problèmes mineurs.