Notre sélection des meilleurs cafés à Montréal

Ah, les cafés ! Vouloir en faire un papier relève des travaux herculéens tant les ouvertures se succèdent à une vitesse vertigineuse. J’avais préparé une liste d’une cinquantaine d’adresses ; Le Devoir a restreint mon enthousiasme avec une dizaine. Ne m’en voulez pas de ne pas mentionner vos propres coups de coeur, Olimpico, Saint-Henri, Ciociaro, Campanelli, Pinocchio caffè ou autres haltes de qualité.

Pour moi, le mot « café » l’emporte sur le concept de « cafés », on parle en effet ici d’endroits où cette magnifique boisson est à l’avant-scène. On y trouve généralement des baristas aussi passionnés que passionnants. Le reste — décor, ambiance et tutti quanti — vient en attraits supplémentaires. À l’origine du café chez nous, les Italiens occupent le premier rang. Donc, à tout seigneur, tout honneur.

Caffè Italia

Depuis 1956 (!), cette institution accueille dans son décor intemporel, rappel des « cafés » de toute l’Italie, une clientèle de connaisseurs. Il faut voir au petit matin les messieurs en costume élégant se garer en double file, entrer en courant, prendre à la hâte au comptoir leur espresso que le barista a préparé en les voyant arriver, et repartir, souriants, à la course. Pour caféinomanes avertis.

6840, boulevard Saint-Laurent

San Gennaro

La famille Covone, mère et fils, fait les choses à la perfection, héritage du regretté papa, Aniello, modèle d’élégance. Le lieu est un de ces endroits qui semblent sortis tout droit d’un quartier chic de Milan, Bologne ou Parme, élégant et délicieux. Après une pizza al taglio, café irréprochable et toutes sortes de tentations pour l’accompagner en beauté, bombolone, cannoli et biscotti.

69, rue Saint-Zotique Est

Caffè San Simeon

Le spectacle commence très tôt ici. Les travailleurs aux yeux encore embrumés de sommeil débarquent bien avant l’heure d’ouverture. L’odeur du café et des dolci fait son oeuvre bienfaisante. Aux beaux jours, ça traîne longtemps sur la terrasse en parlant futbol, politique et autres sujets brûlants. En sirotant bien entendu d’excellents cafés.

39, rue Dante

Viennent ensuite des endroits sans lien direct avec l’Italie, mais où l’on prend tout de même la chose très au sérieux.

Pikolo Expresso Bar

Petit, comme son nom l’indique, mais tellement joli. On y sert l’un des meilleurs cafés au centre-ville et des viennoiseries succulentes, muffins, croissants, etc. La passion de la patronne, Marie-Ève Laroche, imprègne les lieux d’une belle énergie.

3418b, avenue du Parc

Dispatch

Ici, on est dans la version XXIe siècle du café. Clientèle jeune, branchée sur son ordinateur portable ou en communication avec le reste du monde via téléphone et tablette. Derrière le comptoir, beaucoup de sérieux dans la préparation des divers cafés proposés par la maison. Un lieu lumineux et invitant.

4021, boulevard Saint-Laurent

Toi, moi et café

Je vous parle de celui-ci, car depuis plus de 25 ans, la famille Istanboulian fait office de pusher de grains de qualité pour moi et me fait découvrir de nouveaux arômes. Comme ils torréfient eux-mêmes, ils sont en mesure de vous conseiller une récolte en fonction de vos goûts et des arrivages les plus intéressants. Une rareté.

244, avenue Laurier Ouest

Suivent des maisons où le café est certes délicieux, mais qui servent aussi une cuisine très soignée.

Le Butterblume

Installée dans un très agréable local dans la partie Mile-End du boulevard Saint-Laurent, cette petite maison sert en toute modestie des plats dignes de grandes tables. Salé, sucré, café et thé, tout est plaisirs. Lors de son plus récent passage chez nous, la jeune star mondiale venue de Laponie, Magnus Nilsson, avait déclaré que ce Butterblume était l’une des meilleures tables où il avait mangé pendant son séjour. Si Magnus le dit…

5836, boulevard Saint-Laurent

Club social PS

Caché derrière le restaurant Elena, rue Notre-Dame, on y sert de superbes cafés et d’irrésistibles pâtisseries d’inspiration italienne et de croustillantes pizzas. Un lieu intéressant et, les soirs de rencontre des Canadiens de Montréal, la perspective de passer une soirée animée autour du joli bar en forme de fer à cheval. Pas de réservations.

1, rue d’Yamaska

Crew Collective Café

Ouvert sept jours sur sept de 8 h à 20 h, le « Crew », comme disent les 2.0 ou même les 3.0, est un magnifique endroit où amener vos amis en visite à Montréal pour les impressionner. La splendeur de cette ancienne banque a de quoi laisser baba. Cafés soignés et cuisine délicieuse préparée par Gita Seaton et Jessiah MacDonald qui ont su donner un nouvel élan à la maison côté assiettes.

360, rue Saint-Jacques

Le plus rigolo pour la fin : appliqué dans la préparation du café, mais original dans sa façon de le présenter.

Pista

Il y a la boutique rue Beaubien avec ses viennoiseries et ses brunchs savoureux, mais ma première rencontre avec ces jeunes allumés de la cafetière a eu lieu dans le Vieux-Port, alors que je suis tombé nez à nez avec leur triporteur, café ambulant qui prépare espresso, cortado et latté. Le café était si bon que je l’ai encore au bout de mes bons souvenirs.

500, rue Beaubien Est

Hors Montréal : Les vraies richesses

Cette maison s’annonce comme boulangerie, mais c’est un excès de modestie trop réducteur. Le café servi — dès l’aube, sept jours sur sept — pour accompagner les viennoiseries retient souvent les clients passés chercher un de ces pains hors du commun boulangés ici. Une halte incontournable.

242, rue King Ouest, Sherbrooke