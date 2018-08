Molson Coors et HEXO se lanceront dans la création de boissons à base de cannabis

Le brasseur torontois Molson Coors Canada et le producteur de cannabis The Hydropothecary (HEXO), de Gatineau, annoncent mercredi la formation d’une coentreprise qui tentera de saisir les opportunités de développement de boissons non alcoolisées à base de cannabis. De tels produits seront légaux dans le marché canadien en 2019.

La coentreprise sera structurée comme une entreprise en démarrage autonome possédant son propre conseil d’administration et son équipe de direction indépendante. Molson Coors Canada en détiendra une participation de 57,5 % ; HEXO détenant la participation restante.

La conclusion de la transaction, qui devrait avoir lieu avant le 30 septembre prochain, est assujettie à certaines conditions.