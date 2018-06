Laurie Raphaël fermera son restaurant de Montréal le 30 septembre

Le Groupe Laurie Raphaël annonce qu’il mettra fin aux activités de son restaurant de Montréal situé à l’Hôtel Le Germain à l’échéance de son bail prévue le 30 septembre.

L’entreprise en a fait l’annonce dans un communiqué de presse diffusé mardi.

Le chef exécutif et cofondateur Daniel Vézina entend poursuivre ses collaborations dans les médias et son partenariat avec Air Transat en plus de prendre part à des projets de consultation au Québec et à l’international.

Toujours selon le communiqué, le groupe dit vouloir concentrer ses énergies sur les activités de sa maison mère située à Québec.

Daniel Vézina explique que l’entreprise veut « consolider l’expérience gastronomique » de sa table de Québec tout en développant sa nouvelle marque de comptoir santé « La serre », dont deux nouvelles succursales doivent ouvrir leurs portes en 2018.