6% des Canadiens seraient tentés d’essayer la marijuana légalisée

Quelque 6 % des Canadiens qui n’ont jamais consommé de marijuana, ou qui n’en ont pas consommé au cours des trois derniers mois, se sont dits susceptibles d’essayer le cannabis ou d’augmenter leur consommation après la légalisation de la marijuana récréative par le gouvernement fédéral, selon un sondage mené par Statistique Canada.

Par contre, le quart des « consommateurs de cannabis actuels » ont déclaré qu’ils seraient susceptibles d’augmenter leur consommation après la légalisation, quelque part cet été.

On entend par « consommateurs de cannabis actuels » ceux qui ont consommé toute forme de cannabis au cours des trois derniers mois, à des fins médicales ou non médicales.

Afin de pouvoir comparer l’avant et l’après-légalisation, Statistique Canada a lancé cet hiver une nouvelle enquête nationale consacrée spécifiquement au cannabis. Les premiers résultats trimestriels de l’enquête révèlent notamment que plus des trois quarts des consommateurs ne seraient pas plus susceptibles d’essayer le cannabis ou d’augmenter leur consommation après la légalisation.

À l’échelle nationale, 14 % des Canadiens âgés de 15 ans ou plus ont déclaré avoir consommé une certaine forme de cannabis au cours des trois derniers mois — toujours à des fins médicales ou non médicales.

Par contre, cette prévalence varie d’une province à l’autre : elle passe d’un plancher de 10 % au Québec à 14 % au Nouveau-Brunswick et en Ontario, et jusqu’à 20 % en Nouvelle-Écosse. Mais selon l’agence fédérale, ces écarts n’étaient pas statistiquement significatifs par rapport à la moyenne nationale de 14 %.

Entre connaissances

L’Enquête nationale sur le cannabis révèle par ailleurs que plus de la moitié (56 %) des consommateurs de cannabis au Canada ont indiqué en avoir consommé « quotidiennement » ou « hebdomadairement », sous une forme ou une autre.

Le gouvernement fédéral soutient qu’il veut légaliser la marijuana pour retirer ce marché des mains du crime organisé. Or, l’enquête de Statistique Canada nous apprend qu’un répondant sur cinq a déclaré obtenir son cannabis auprès d’un revendeur.

En fait, les consommateurs ont tendance à obtenir leurs produits auprès de quelqu’un qu’ils connaissent : près du tiers des répondants l’ont obtenu auprès d’un membre de la famille ou d’un ami, et 22 % ont partagé du cannabis avec un groupe d’amis.

Enfin, 14 % des consommateurs de cannabis qui possédaient un permis de conduire valide ont déclaré qu’ils avaient déjà conduit dans les deux heures suivant leur consommation. Le sondage a été mené du 19 février au 18 mars 2018.