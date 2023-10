Élection partielle dans Jean-Talon

Les électeurs de la circonscription de Jean-Talon, qui regroupe les arrondissements de Sainte-Foy et de Sillery à Québec, se rendront aux urnes lundi afin de choisir qui les représentera à l’Assemblée nationale. La caquiste Joëlle Boutin, qui y a été élue en 2019 et en 2022, a quitté la vie politique en juillet dernier pour des raisons familiales et professionnelles. Parmi les aspirants députés à cette élection partielle, on retrouve notamment la candidate de la Coalition avenir Québec Marie-Anik Shoiry, le péquiste Pascal Paradis, le solidaire Olivier Bolduc, la libérale Élise Avard Bernier et le conservateur Jesse Robitaille.