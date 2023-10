Québec forcé de rapatrier les terres de Rabaska en domaine agricole

Lorsque le gouvernement caquiste aura conclu le rachat des terres de Rabaska, à l’est de Lévis, il aura bel et bien les pieds et poings liés. Mais pas de la même manière dont il l’a récemment laissé entendre : Québec héritera de l’obligation contractuelle de réinclure ce territoire en zone agricole.

C’est en substance ce qu’ont découvert deux producteurs agricoles, père et fille, en lisant attentivement tous les documents de l’entente intervenue entre l’Union des producteurs agricoles (UPA) et la société Rabaska en 2007. Ces derniers tiennent à « lever le voile » sur les détails « pour mettre au vu et au su de tout le monde qu’il y a un contrat et qu’il est valide », dit l’agriculteur Jean Gosselin.

C’est le gouvernement du Québec qui — par décret — a soustrait la totalité des 271,7 hectares le 3 octobre 2007. Ce dézonage s’est fait malgré une orientation préliminaire et un avis défavorable de l’instance qui aurait dû être saisie de l’affaire, soit la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ).

Quelques mois avant, l’UPA avait conclu une entente avec Rabaska. Le document prévoit d’une part que les dispositions seront « cédées » à tout successeur. Le gouvernement du Québec, qui a confirmé vouloir acquérir ces terres, devra donc « assumer l’ensemble des engagements contractés par Rabaska », est-il écrit noir sur blanc dans le protocole d’entente de 2007.

D’autre part, un autre document a ensuite été signé pour préciser un « engagement complémentaire ». En cas de non-réalisation du projet Rabaska, l’entreprise s’était engagée à faire les démarches auprès du gouvernement pour « réinclure en zone agricole les lots totalisant une superficie approximative de 271,7 hectares », énonce cet addenda.

L’abandon du projet a été confirmé en 2013, mais les terres n’ont jamais été rendues depuis, malgré des demandes répétées, y compris de l’UPA. Elle s’est notamment adressée à la Cour supérieure pour obtenir une injonction.

Vers le rachat

Le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a confirmé le 19 septembre dernier les intentions du gouvernement d’acheter ces terres convoitées de toutes parts. Une entente entre son ministère et Rabaska aurait été signée le 20 juillet dernier, selon les informations du Journal de Québec.

Quelques jours avant, le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, avait affirmé en conférence de presse que le gouvernement était impuissant dans ce dossier. Les terres appartiennent à des intérêts privés, avait-il fait valoir.

Le pouvoir de rapatrier des terres dans la zone agricole en cas de non-réalisation d’un projet n’a été ajouté à la loi qu’en 2021 et il n’est pas rétroactif, avait expliqué M. Lamontagne.

Or, c’est précisément ce que contient une partie de l’entente de 2007 de l’UPA, l’obligation d’engager des démarches auprès de Québec.

Mais pourquoi l’UPA n’utilise-t-elle pas ce levier ? C’est ce qui préoccupe Françoise Legault et son père, Jean Gosselin, qui ont consulté deux avocats pour s’assurer que leur interprétation était juste. Leur démarche n’est pas à contrepied de la position du syndicat agricole, mais ils s’inquiètent tous deux d’une certaine « ambiguïté » qu’ils décèlent dans le discours.

Le contrat est très clair et Québec doit obtempérer. L’UPA a quatre as dans sa manche et doit les jouer.

« L’UPA a été prévoyante en scellant une entente avec Rabaska en 2007 », affirme Mme Legault, copropriétaire de la Ferme des Ruisseaux, à Pintendre, tout près de Lévis. « Il serait opportun aujourd’hui que l’UPA réaffirme publiquement sa volonté de réclamer le respect intégral du protocole conclu avec Rabaska par Québec, en tant que futur propriétaire des lieux », dit quant à lui M. Gosselin.

« Le contrat est très clair et Québec doit obtempérer. L’UPA a quatre as dans sa manche et doit les jouer », soutient-t-il. Cofondateur de cette ferme maraîchère biologique qu’il a transmise à sa fille depuis 2019, il figurait parmi le groupe de producteurs agricoles qui ont fait des représentations devant la CPTAQ à l’époque.

Il s’agit maintenant d’une « occasion en or de réparer l’affront », écrivent-ils dans une lettre acheminée au premier ministre. Au moment où Québec a lancé une consultation sur la protection du territoire agricole, les deux producteurs souhaitent élever ce dossier à une importance capitale, et demandent au premier ministre « d’agir de façon exemplaire », déclare Mme Legault.

Elle ajoute qu’il s’agit pour le gouvernement de ne pas affaiblir ses propres lois et l’autorité de la CPTAQ. « Le décret a été fait pour un projet en 2007 et on est encore en train d’utiliser ce dézonage pour un autre projet, qu’on ne connaît pas. Est-ce acceptable de procéder comme ça ? » demande Mme Legault.

Advenant la réinclusion des terres en zone agricole, des projets autres qu’agricoles pourraient tout simplement être soumis et évalués par la CPTAQ « par la grande porte et non pas par un décret », rappelle M. Gosselin.