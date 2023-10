﻿Gatineau, dans l’ombre et la lumière d’Ottawa

Meilleures conditions de travail, salaires compétitifs, attraction des nouveaux arrivants : la capitale fédérale semble vouloir faire de l’ombre à Gatineau. Mais des défis communs poussent les deux villes à établir ensemble des solutions. Malgré la bonne volonté des deux côtés de la rive, cette collaboration, pourtant nécessaire au développement de la région, se heurte parfois aux différences de règlements provinciaux.

« La grande région métropolitaine d’Ottawa-Gatineau est dans une situation assez inédite », observe Mario Gauthier, professeur au Département de sciences sociales de l’Université du Québec en Outaouais. La situation transfrontalière impose de respecter « deux cadres législatifs assez différents ». Une partie du territoire (11 %) relève également de la Commission de la capitale nationale (CCN), une société d’État fédérale. À cela s’ajoutent la dualité linguistique et la proximité avec la capitale nationale, qui concurrence la 4e ville du Québec.

À lire aussi Tous les textes du «Devoir de cité»

En 2021, l’Observatoire du développement de l’Outaouais (ODO) a rapporté que la proximité avec la capitale nationale est « un frein au développement de la région », tout en procurant « plusieurs atouts » pour son développement. Parmi les défis importants figure la pénurie de main-d’oeuvre, « exacerbée » par les « conditions salariales et de travail plus attrayantes offertes en Ontario ».

L’exode des travailleurs touche notamment le secteur de la santé, et particulièrement les infirmières. Ailleurs au Québec, 90 % des diplômées en sciences infirmières travaillent dans leur région d’origine, mais en Outaouais, le taux est de 70 %.

L’Outaouais a par ailleurs peu de chances de compter sur l’immigration pour combler ce manque de main-d’oeuvre, puisque la majorité des immigrants qui s’installent dans la région préfèrent vivre du côté d’Ottawa. C’était le cas de près de 86 % des nouveaux arrivants, en 2016, notamment parce que les services pour les accueillir sont plus développés enOntario, peut-on lire dans le rapport.

La proximité avec la capitale a toutefois du bon pour l’offre de services médicaux, car elle permet aux Outaouais d’accéder à des soins spécialisés, comme l’Institut de cardiologie, ou encore l’Institut de l’oeil, généralement installés « uniquement dans les grands centres urbains », note l’ODO. Mais les soins reçus de l’autre côté de la frontière coûtent cher à la Régie de l’assurance maladie du Québec, qui a remboursé à l’Ontario plus d’un milliard de dollars en dix ans, est-il indiqué dans le document.

Délaissés par Québec

Au-delà du manque de main-d’oeuvre, la difficulté d’accès aux soins en Outaouais résulte d’un « problème de sous-financement gouvernemental chronique », note l’ODO.

En 2019, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une motion reconnaissant l’Outaouais comme une région avec des « particularités » qui « amènent des défis importants, compte tenu, notamment, de sa situation frontalière avec Ottawa ». Elle reconnaît aussi que la région « a accumulé un retard important ces dernières années quant au financement public en santé, en éducation, en enseignement supérieur et en culture ». Malgré cela, la Ville de Gatineau indique encore attendre un « rattrapage » financier.

La mairesse, France Bélisle, estime que la réalité de sa ville n’est pas bien comprise par le gouvernement Legault, notamment lorsqu’il est question de logement. Selon elle, la « pression provoquée par l’arrivée d’Ontariens » dans le marché immobilier de Gatineau doit être prise en compte dans les « calculs sur l’abordabilité ». « On est le logement abordable des gens d’Ottawa, parce que c’est moins cher de traverser la rivière et de venir prendre un logement chez nous. Ça crée une pression et des prix galopants. »

On est le logement abordable des gens d’Ottawa, parce que c’est moins cher de traverser la rivière et de venir prendre un logement chez nous. Ça crée une pression et des prix galopants.

Un rapport rendu public au début du mois de septembre démontre que l’Outaouais est au coeur de l’explosion de l’itinérance au Québec, notamment en raison de la crise du logement.

Des « défis similaires »

L’itinérance est d’ailleurs un point sur lequel les deux villes sont portées à collaborer, en facilitant la circulation et l’accueil des personnes sans-abri de chaque côté de la frontière. Ottawa et Gatineau « sont des vases communicants », indique Mme Bélisle, ajoutant surveiller de près la crise des surdoses qui sévit de l’autre côté de la rivière, « car elle aura des répercussions » sur sa ville. « En tant que proches voisins, nous avons des opportunités et des défis similaires », déclare quant à lui le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, citant notamment la « prévention du crime et la sécurité. »

Le « district économique commun » est également au coeur des collaborations, indique M. Sutcliffe. En 2017, Investir Ottawa et ID Gatineau ont présenté un dossier commun pour accueillir le deuxième siège social d’Amazon. Si la tentative fut un échec, elle a « ouvert les yeux » de Pierre Plangger, ancien président du conseil d’administration d’ID Gatineau. « Gatineau ne cherche pas à concurrencer Ottawa, bien au contraire ! […] Nous devons travailler en collaboration et miser sur nos atouts communs pour attirer des projets d’investissement direct étranger », a-t-il déclaré en 2019.

La collaboration entre les deux villes et la CCN a particulièrement fait ses preuves dans la gestion du tourisme. Des événements ont lieu chaque année depuis les deux rives. C’est notamment le cas du festival Bal de neige, qui attire chaque année près de 600 000 visiteurs, selon l’ODO.

L’Outaouais, avec le parc de la Gatineau — qui est toutefois géré par la CCN — et un casino sur son territoire, tire profit de sa proximité avec Ottawa en se présentant comme « le terrain de jeu » de la capitale, indique l’ODO. « Près de la moitié de tous les chalets situés en Outaouais sont la propriété d’Ontariens. » Gatineau est également une « porte d’entrée sur le Québec » pour les touristes venus visiter Ottawa et qui, par exemple, n’auraient pas le temps d’aller à Montréal ou à Québec.

Le tramway pour entériner la collaboration

« C’est très clair. L’intérêt de collaborer est présent », lance Mario Gauthier, ancien directeur de l’ODO, qui a participé à la rédaction du rapport de 2021. Il estime toutefois qu’il aboutit surtout à des projets de collaboration ad hoc.

« L’ancienne administration municipale, sous Pedneaud-Jobin, a fait des efforts considérables pour se rapprocher de l’administration du maire Watson, […] notamment autour de l’infrastructure de transport », souligne M. Gauthier, en faisant référence au projet de tramway. Le projet a nécessité la collaboration des deux municipalités, puisque le tramway vise à être raccordé au système de train léger d’Ottawa. L’occasion selon lui « d’établir une relation de confiance entre les deux maires ». Mais les deux élus ne se sont pas représentés aux dernières élections. « Depuis, on est un petit peu en suspens », dit M. Gauthier.

La mairesse Bélisle assure avoir une « très bonne relation avec le maire d’Ottawa ». Et M. Sutcliffe affirme entretenir des « relations de travail positives et productives » avec la ville voisine.

Reste que la réponse du gouvernement fédéral quant au financement du tramway tarde à arriver, déplore Mario Gauthier. « Ça bloque l’avancée du projet, puis ça bloque possiblement la collaboration qui est en train de s’établir. » Déjà, en 2012, le professeur écrivait dans une étude qu’à Ottawa-Gatineau, la « concertation municipale » présentait des « défaillances procédurales majeures ». « Cette question-là progresse, mais progresse lentement. Très, très lentement. »

En attendant le tramway, Ottawa et Gatineau peinent à relancer leur réseau de transport en commun depuis les politiques de télétravail instaurées pour les employés fédéraux. « C’est dans la région d’Ottawa-Gatineau que le transport en commun connaît la plus lente reprise au Canada depuis la pandémie », commente Mme Bélisle, appelant le gouvernement fédéral à faire preuve d’un « leadership fort et assumé » pour mettre en oeuvre une « vision métropolitaine, une “colonne vertébrale” du transport ».

Les différents ordres gouvernementaux n’auront pas le choix de collaborer s’ils veulent « s’inscrire dans une démarche […] de lutte contre les changements climatiques », estime pour sa part M. Gauthier. Un « impératif » qui pourrait faire du tramway la « base d’une collaboration plus formelle et institutionnalisée […]. Maintenant, le développement passe par les grandes régions métropolitaines ».