Quoi retenir de la fin de semaine?

Deux rassemblements à Montréal

Montréal a été le théâtre de deux rassemblements, cette fin de semaine. Une marée orange a circulé dans les rues de la métropole, samedi après-midi, à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Les marcheurs se sont réunis pour faire valoir les luttes et les droits des personnes autochtones, mais aussi pour honorer la mémoire des victimes des pensionnats pour autochtones. Des rescapés des pensionnats ont pris la parole, et une prestation a été offerte en hommage aux enfants qui ont disparu, ainsi qu’aux survivants.

Dimanche, c’était au tour des aînés d’inonder les rues pour la Journée internationale des personnes âgées. L’organisme Un et un font mille a organisé une marche dans les rues de Montréal pour inciter les gouvernements à repenser les soins aux aînés. La ministre Sonia Bélanger, qui était présente, a affirmé qu’elle avait entendu l’appel des manifestants et qu’elle promettait une fois de plus de bonifier le soutien aux soins à domicile.