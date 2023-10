Une panne du système de radio des policiers et pompiers de Montréal est survenue cette nuit

Une panne a affecté le système de radiocommunication destiné aux policiers et aux pompiers montréalais, dans la nuit de samedi à dimanche, de 1 h à 4 h du matin.

Le SERAM (système évolué de radiocommunication de l’agglomération de Montréal) assure la communication entre les services d’urgence et leurs répartiteurs. On ignore pour l’instant la cause de cet incident, a indiqué Sabrina Gauthier, porte-parole au Service de police de la Ville de Montréal.

Des mesures ont cependant été vite instaurées lorsque la panne est survenue, poursuit-elle. « Un plan a été mis rapidement en place pour la sécurité des policiers et la réponse aux appels d’urgence évidemment sur le territoire. Le tout est revenu à l’ordre à 4 h ce matin. »

Ce genre d’incident n’arrive pas souvent avec ce système de communication, estime l’agente Gauthier. « On n’a aucune statistique sur la fréquence », affirme-t-elle. En 2017, Michèle Galipeau, qui était alors la vérificatrice générale de la Ville de Montréal, avait toutefois constaté que des pannes majeures étaient survenues à répétition.

Jointe par Le Devoir, dimanche, la Fraternité des policiers et policières de Montréal se dit préoccupée par les ratés de SERAM. Elle souligne avoir « demandé et obtenu de l’employeur une réunion d’urgence sous l’angle de la santé et sécurité au travail ainsi que de la sécurité des Montréalaises et Montréalais ». « Nous considérons comme incontournable que des solutions soient identifiées et instaurées à l’intérieur de délais très diligents », soutient Martin Desrochers, directeur de la recherche et des communications du syndicat.

