Une maison pour que des femmes autochtones puissent «réaliser leurs rêves»

La maison Miyoskamin, située dans le quartier montréalais la Petite-Bourgogne, accueille depuis cette fin de semaine ses premières résidentes. Destiné aux femmes autochtones célibataires ou mères de famille, ce lieu vise à aider celles-ci à réaliser leur rêve de retourner à l’école ou d’apprendre un métier.

« C’est du logement avec des services de soutien pour des personnes qui y vivront de trois à cinq ans avec une sorte de plan d’action » pour concrétiser leurs ambitions, explique Na’kuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal (FFAM). Si ce dernier représente une première étape pour les personnes en crise, Miyoskamin est en quelque sorte la deuxième phase. « Tu es plus indépendante et équilibrée, maintenant tu as ton propre chez-toi. »

Les 23 unités d’appartement, allant de 3 ½ à 5 ½, ne sont pas exclusivement réservées à celles qui ont subi de la violence conjugale, mais bien à toutes les femmes autochtones et leurs enfants qui en auraient besoin, précise Na’kuset. Emilie Kaiser, formatrice à l’organisme Bâtir son quartier, qui est partenaire du projet, indique que les résidentes ont été sélectionnées notamment en fonction de leur capacité de vivre en groupe et l’absence de problèmes de consommation d’alcool ou de drogue.

À son passage, Le Devoir a pu visiter les logements neufs et meublés de Miyoskamin, dont certains sont munis de grandes fenêtres avec vue sur le bouquet de gratte-ciel montréalais. Plus de 60 % des logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, mentionne Larissa States, directrice de la maison, en circulant dans les corridors aux couleurs vives de l’endroit.

L’édifice de cinq étages fait face à un parc où les couleurs d’automne commençaient à teinter les arbres en ce matin de fin septembre. Les résidentes pourront aussi profiter du soleil en se rendant dans la cour arrière de la bâtisse, où trône une large terrasse.

Les locataires bénéficient du programme Supplément au loyer, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger, indique Bâtir son quartier. Ce dernier explique que le reste du loyer est couvert à 90 % par la Société d’habitation du Québec et à 10 % par la Ville de Montréal.

Miyoskamin a été développé à travers le programme québécois pour le développement de projets immobiliers, AccèsLogis, qui a désormais été remplacé par le Programme habitation abordable Québec. Le financement pour la réalisation du projet résidentiel s’est fait à partir des trois paliers gouvernementaux, soit provincial, fédéral et municipal.

Une ouverture attendue

Mme States est enthousiaste d’accueillir les premières locataires, treize ans après le début du projet et environ deux ans et demi après le commencement des travaux. Les autres femmes arriveront progressivement d’ici la fin de l’année, jusqu’à l’atteinte de la pleine capacité. « Nous avions besoin de cette maison depuis très longtemps et nous l’avons maintenant », soulève-t-elle.

Miyoskamin a notamment été créée en raison des obstacles auxquels font face plusieurs femmes qui ont fréquenté le FFAM lorsqu’elles cherchent ensuite un endroit où se loger, affirme Na’kuset. Selon elle, le racisme et la crise du logement sont en cause. « Nous devions créer un cadre de vie afin qu’elles puissent s’ancrer, être plus fortes et être soutenues pendant les prochaines années et qu’elles puissent choisir ce qu’elles veulent faire et non ce que nous voulons qu’elles fassent. »

Le nom de la maison, Miyoskamin, signifie d’ailleurs « le coeur de l’innovation » en langue crie. « J’étais émue quand j’ai vu ce mot, relate Na’kuset. C’est exactement ce que nous faisons, quelque chose d’innovant qui brise le moule. »

Une clinique à la même enseigne

Selon Larissa States, l’une des forces du projet est la présence de la clinique Saralikitaaq, qui signifie « papillon » en inuktitut, dans le même immeuble que Miyoskamin. « Ce sont deux projets séparés qui vont magnifiquement bien ensemble », explique à son tour Jennifer Lee, coordonnatrice des soins.

Des Autochtones de Montréal qui vivent hors des murs de la maison pourront aussi bénéficier de la clinique. Certains jours seront réservés à la pédiatrie sociale qui fonctionne selon les principes de la Fondation du Dr Julien. « C’est centré sur l’enfant et sur ses forces et aussi en fonction de ses intérêts et de ses passions. J’essaierai de le mettre en relation avec différentes ressources pour développer ses forces », affirme Mme Lee, dans le local aux murs bleus, où se trouvent des peluches et des crayons à colorier.

Des services de différents professionnels seront aussi disponibles à Saralikitaaq, comme ceux d’un avocat, renchérit Na’kuset. « Si la communauté en a besoin, elle pourra venir à la clinique et avoir une rencontre. »

Un «succès» à reproduire

La réalisation de la maison Miyoskamin est sans aucun doute un « succès », estime Yann Omer-Kassin, agent de développement et responsable des grands projets chez Bâtir son quartier. D’autant que pour accomplir ce projet, le Foyer pour femmes autochtones de Montréal a acheté un bâtiment patrimonial de 1914, le Bain Hushion, qui était en mauvais état depuis plusieurs années.

L’une des exigences rattachées au statut de l’édifice était d’en conserver la façade d’origine, explique M. Omer-Kassin. « C’est une belle réutilisation d’un équipement public, plutôt que de trouver un bâtiment quelconque », soutient-il.

Na’kuset souhaite que Miyoskamin serve de modèle et soit recréé dans d’autres quartiers montréalais, ainsi que différentes villes. « Le problème est que dès que nous serons remplis au maximum de notre capacité, il va y avoir une liste d’attente. Donc quelqu’un d’autre doit aussi copier ceci et le faire ailleurs. »

Joint par Le Devoir, le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, affirme que des « solutions permanentes culturellement adaptées » comme cette maison sont nécessaires partout dans la métropole et en plus grand nombre. « L’accès à un toit est un droit fondamental, et nous poursuivrons le travail avec les autres paliers de gouvernement afin d’être véritablement en mesure de financer plus de ressources comme celle-ci. »