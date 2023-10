Des centaines de personnes marchent à Montréal «pour le mieux-être des aînés»

À l’occasion de la Journée internationale pour les personnes âgées, dimanche, l’organisme Un et un font mille a organisé une marche dans les rues de Montréal pour inciter les gouvernements à repenser les soins aux aînés. La ministre Sonia Bélanger, qui était présente, affirme qu’elle entend l’appel des manifestants et promet une fois de plus de bonifier le soutien aux soins à domicile.

« On veut sensibiliser les gens à l’idée qu’on peut agir face aux réalités du vieillissement, soutient François Grisé, fondateur et directeur général d’Un et un font mille. On ne peut pas attendre que toutes les solutions viennent du gouvernement. Ce sont les travailleurs communautaires qui engendrent de véritables changements dans leurs milieux.

La ministre responsable des Aînés du Québec, Sonia Bélanger, promet de les soutenir davantage dans le cadre de sa Politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa communauté, au Québec (VVE) 2024-2029, qui doit être dévoilée l’an prochain. « On a amélioré l’état des CHSLD depuis la pandémie […], mais on doit aussi améliorer l’accès à une saine alimentation, aux transports et à l’emploi pour les personnes âgées ».

La marche, qui a débuté vers 10 h 15, au parc Jeanne-Mance, avec un discours d’ouverture de la porte-parole d’Un et un font mille, la comédienne Louise Deschâtelets, a réuni des centaines de participants. Elle s’est terminée par un concert de Gregory Charles, au parc La Fontaine, vers 11 h 30.

Plus de détails suivront.