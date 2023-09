Une marche pour la Journée de la vérité et de la réconciliation à Montréal

Une marée orange circule dans les rues de Montréal, samedi après-midi, à l’occasion d’une marche pour la Journée internationale de la vérité et de la réconciliation.

Des centaines de personnes se sont réunies en début d’après-midi au pied du Mont-Royal, pour ensuite marcher jusqu’à la place du Canada, au centre-ville de la métropole.

Les marcheurs, pour la plupart vêtus d’un chandail orange, se sont rassemblés pour faire valoir les luttes et les droits des personnes autochtones, mais aussi pour honorer la mémoire des victimes des pensionnats autochtones.

Le son des tambours pouvait être entendu lors de la marche, et on pouvait lire « Every child matters » (chaque enfant compte) sur des pancartes brandies au-dessus de la foule.

« J’espère que le grand public comprendra que nous sommes ici pour parler d’une période horrible de l’histoire du Canada […] de la façon dont le Canada a traité les personnes autochtones. C’est une période sombre que nous avons traversée, et si nous n’apprenons pas notre passé, nous allons le répéter », a affirmé Ann Deer, membre du conseil d’administration de Résilience Montréal, qui a organisé la marche avec le Foyer pour femmes autochtones de Montréal.

Des réactions politiques

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a affirmé, dans une déclaration diffusée samedi matin, que la réconciliation est la responsabilité de « chacun d’entre nous ».

« Aujourd’hui, en cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, aussi appelée la Journée du chandail orange (en anglais seulement), nous sommes confrontés aux conséquences durables du système des pensionnats pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada. Nous nous réunissons pour nous souvenir des enfants qui ont été arrachés à leurs communautés et de ceux dont la vie a été volée dans ces soi-disant écoles. Nous rendons hommage aux survivants, dont beaucoup ont été victimes d’abus physiques, émotionnels et sexuels. Nous écoutons leurs vérités et nous réitérons notre engagement à bâtir un avenir meilleur pour les peuples autochtones et pour tout le monde au Canada », a écrit le premier ministre.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a pour sa part écrit dans une publication sur X, anciennement Twitter : « En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, souvenons-nous de leurs histoires. On a tous un devoir de mieux se connaître, de mieux se comprendre ».

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a invité les citoyens à « écouter nos concitoyens autochtones et à réfléchir à leur apport historique » à l’occasion de cette journée.

« Ensemble, nous avançons sur le chemin de la réconciliation avec coeur et conviction », a-t-elle dit, dans un message publié sur X.

