Si vous les avez manqués

Chronique | Dans le débat sur le genre, une passerelle pour la haine

Les forces anti-diversité sexuelle et de genre sont désormais bien implantées d’un océan à l’autre, et leur capacité à infléchir le débat politique s’accroît à une vitesse affolante. Il faut dire que les ingrédients étaient déjà tous à portée de main : le « débat » qui se présente à nous est une copie carbone de la guerre menée, depuis plusieurs années déjà, par l’extrême droite aux États-Unis et au Royaume-Uni contre les enfants et les personnes trans.



La chronique d’Aurélie Lanctôt.