Le fédéral investit 4 millions contre la crise des surdoses à Ottawa

Le gouvernement canadien a annoncé vendredi l’investissement de quatre millions de dollars dans des organismes communautaires d’Ottawa afin de « lutter contre la crise des surdoses, les méfaits liés à la consommation de substances, et contre l’approvisionnement en drogues illégales toxiques » qui sévissent dans la capitale fédérale.

Les fonds, qui s’inscrivent dans le cadre du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances de Santé Canada, serviront à financer quatre projets gérés par trois organismes : l’Ordre de Saint-Jean, l’Association communautaire d’entraide des pairs contre les addictions, et le Centre de santé communautaire Somerset Ouest.

« La situation s’est vraiment aggravée », raconte la directrice générale du Centre de santé communautaire Somerset Ouest, Suzanne Obiorah. « L’imprévisibilité de la composition des drogues fait en sorte qu’il est de plus en plus difficile pour les travailleurs communautaires de réagir avec les outils que nous utilisions dans le passé », explique-t-elle, ajoutant que l’usage de la naloxone est de plus en plus nécessaire sur le terrain.

L’ancienne responsable des relations avec les Autochtones et du développement social à la Ville d’Ottawa décrit une « situation de plus en plus imprévisible et dangereuse », avec des surdoses « de plus en plus complexes », nécessitant des « fonds et des ressources supplémentaires ».

L’organisme communautaire est donc « très reconnaissant » des quelque 400 000 $ accordés par le gouvernement fédéral. Ils financeront leur équipe de prévention et d’éducation, présente 7 jours sur 7 sur le terrain, le soir, quand d’autres organismes sont fermés, indique Mme Obiorah. « Ils vont à la rencontre des personnes qui consomment, qui risquent de faire une overdose et de mourir, en les accompagnant pendant la consommation, ou en les dirigeants vers des services » de soins, de santé mentale ou de logement.

Certains employés sont eux-mêmes d’anciens consommateurs de drogue, qui « ont la confiance de la communauté » et qui veulent aider les gens à se sortir de ce cercle trop souvent vicieux, indique Mme Obiorah. Cela permet d’intervenir auprès de personnes qui, « souvent, n’auraient pas demandé de l’aide ».

Les projets de réduction des méfaits servent à aussi à fournir du matériel de consommation propre afin d’éviter la transmission de maladies. « Cet investissement réduit le risque lié aux substances, réduit le risque que les individus vivent dans la détresse, réduit la pression que nous subissons au sein de notre système santé, et améliore le bien-être de notre communauté. »

Les autres projets récipiendaires porteront notamment sur la réduction de la « stigmatisation systémique liée à la consommation de substances » et la distribution de naloxone dans des refuges pour sans-abri.

