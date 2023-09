Des étudiants en grève manifestent pour le climat à Montréal

Plus de 50 000 étudiants ont débrayé partout au Québec pour exprimer leur « rage climatique » cette semaine. Or, vendredi après-midi, à Montréal, seulement quelques centaines de personnes se sont présentées à la principale manifestation du mouvement de grève, loin de l’ampleur des grands rassemblements de 2019.

« On est plus chauds que le climat ! », « Avec nous, dans la rue ! », ont scandé en choeur les manifestants rassemblés au Monument à sir George-Étienne Cartier, au parc du Mont-Royal.

Des représentants de diverses associations étudiantes, collégiales comme universitaires, s’y sont donné rendez-vous en réponse à l’appel de Rage climatique, une coalition qui se présente comme écologiste et anticapitaliste. « C’est la première fois qu’un groupe véritablement anticapitaliste organise l’une des plus grandes manifestations de l’année contre l’inaction climatique, soutient Sam Julien, porte-parole de Rage climatique. Le mot “anticapitaliste” peut faire peur, mais on veut le bien des communautés, et c’est un discours qui est de plus en plus accepté. »

La coalition étudiante s’est formée l’an dernier à la suite des manifestations contre la Conférence de l’ONU sur la biodiversité de Montréal, la COP15. « On ressentait une rage, un besoin d’agir, ajoute Sam Julien. Il y a des feux de forêt, comme ceux de cet été, qui nous démontrent l’importance de se mobiliser, mais aussi de fausses solutions capitalistes qui n’aident pas le problème, comme l’usine de pièces de batteries qui vient d’être annoncée, contre lesquelles on veut se positionner. »

La marche, qui s’est déroulée dans le calme, a donc débuté au parc du Mont-Royal et s’est poursuivie dans divers lieux du centre-ville qui « sont [des] symboles [d’]exploitation coloniale et capitaliste », pouvait-on lire dans un dépliant distribué par les organisateurs. Les manifestants se sont notamment rendus devant les bureaux d’Hydro-Québec et de la Banque Royale du Canada, qui a été le plus grand bailleur de fonds au monde pour des projets de combustibles fossiles en 2022. Aucun débordement n’a été observé.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Étudiants en grève

« Il faut arrêter de traiter la crise climatique comme quelque chose de secondaire », lance Gabriel Bélisle, étudiant au baccalauréat en design de l’environnement à l’Université du Québec à Montréal, dont l’association étudiante est en grève cette semaine.

Venu manifester aux côtés de ses collègues, il s’insurge contre l’inaction des gouvernements. « Si on continue de ne rien faire, ce ne sont pas seulement nos quelques jours de grève qui vont chambouler notre parcours scolaire, mais bien toutes les conséquences des dérèglements climatiques, qui menacent de changer radicalement le monde tel qu’on le connaît aujourd’hui. »

Sandrine Giérula, une militante écologiste, s’inquiète quant à elle des « points de basculement climatique » que l’humanité est en train de franchir. « Des phénomènes deviennent irréversibles, comme la désoxygénation des océans et l’acidification des coraux. Parler de rage climatique et d’éco-colère, c’est la moindre des choses ! »

« Les jours de grève sur le thème de la rage climatique sont importants et nécessaires », renchérit Éloïse Cauchy-Vaillancourt, militante au sein de l’Écothèque, un organisme étudiant de l’Université de Montréal. « Il faut sortir de l’éco-anxiété, qui est une réponse complètement valide, mais qui ne nous permet pas de nous attaquer aux systèmes remplis d’injustices qui causent la crise actuelle. »

Viviane Isabelle, aussi membre de l’Écothèque, affirme quant à elle que seule la rage « permet de nous rassembler et d’agir collectivement ». « La rage est aussi le moteur de nos actions qui visent à dénoncer les fausses solutions environnementales, comme les voitures électriques. C’est une lutte constante, qu’on ne peut pas abandonner. »

Divergences d’opinions

Certaines personnes semblent toutefois avoir abandonné ladite lutte, lorsque l’on considère que près d’un demi-million de manifestants avaient pris d’assaut les rues de Montréal en septembre 2019.

« Rage climatique tiennent un discours radical, qui est nécessaire pour mettre de la pression sur les gouvernements, mais qui semble aussi très sectaire pour plusieurs, et je crois que c’est en partie pourquoi l’engouement n’est pas aussi fort qu’avant », dénonce un militant qui s’impliquait activement dans les manifestations de 2019 et qui a préféré témoigner sous le couvert de l’anonymat pour éviter d’envenimer le débat et de nuire à la cause.

« Le mouvement écologiste a besoin de renouer avec une logique de convergence des forces politiques de la société québécoise. C’est [seulement] de cette manière qu’on va réussir à profondément transformer le Québec », ajoute-t-il.

Sandrine Giérula soutient quant à elle que « les rassemblements de 2019 étaient historiques », mais que « ça ne veut pas dire que la mobilisation ne continue pas s’il y a moins de monde ». « L’appel à la radicalité, à tenir un discours anticapitaliste peut rejoindre plus de monde qu’on pense. Beaucoup de gens sont frustrés en ce moment de ne pas pouvoir payer leur loyer, par exemple. Leurs difficultés s’inscrivent aussi là-dedans. »

« Il peut y avoir une cohésion de groupes plus ou moins radicaux, pourvu qu’on avance ensemble vers le même but. »