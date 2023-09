«Joyce a ouvert les yeux des autres»

« Fini le racisme systémique », a scandé jeudi une centaine de marcheurs, à Joliette, en l’honneur de Joyce Echaquan. Cette dernière, une mère de famille attikamek, est morte il y a trois ans jour pour jour au Centre hospitalier régional de Lanaudière, sous les insultes racistes du personnel soignant.

La foule, munie de chandails mauves à l’effigie Mme Echaquan, a marché à la tombée du jour en partant du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière. « Justice pour Joyce », a entonné le cortège en choeur, chandelle à la main. Au son des tambours, des gens de tous âges ont défilé vers l’hôpital où la femme originaire de Manawan est décédée.

Aux abords du centre hospitalier, le chef du Conseil des Attikameks de Manawan, Sipi Flamand, a souligné au micro que le 28 septembre « marque un mouvement pour la justice pour les peuples autochtones ».

En haussant la voix, il a ajouté qu’il « ordonnait au gouvernement du Québec d’adopter le principe de Joyce ». Ce dernier vise à « garantir à tous les Autochtones un droit d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle ».

Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, était présent à l’événement. M. Flamand lui a donc demandé « d’amener ce discours au parlement du Québec ». « Sans ça, on se mobilise à Québec directement pour une grande revendication », a lancé le chef du Conseil des Attikameks de Manawan, provoquant un tonnerre d’applaudissements.

Joyce « méritait » d’être soignée dans la dignité

Le Grand Chef de la Nation Attikamek, Constant Awashish, a ensuite lu une lettre écrite par la famille de Joyce Echaquan, qui a préféré se recueillir chez elle. « Il y a trois ans aujourd’hui, Joyce fermait les yeux pour une dernière fois. Du même coup, elle ouvrait les yeux des autres. Joyce méritait d’obtenir des soins dans la dignité », a-t-il récité.

En filmant ses derniers instants, « Joyce a commis un geste héroïque », ont écrit dans leur missive le conjoint de Mme Echaquan, Carol Dubé, et ses enfants. « On doit reconnaître son courage. Joyce, qui, malgré tout, malgré son immense détresse, s’est battue jusqu’au bout. »

La famille de la défunte se désole toutefois des changements qui tardent à venir pour les Autochtones. « Après tout ça, pourquoi devons-nous encore revendiquer auprès du gouvernement du Québec ? Pourquoi l’énergie qui devrait être mise à se guérir tous ensemble doit-elle être dépensée à demander de se faire entendre ? »

À la nuit tombée, les marcheurs ont ensuite observé une minute de silence en l’honneur de la disparue. La tristesse se lisait sur les visages des gens réunis pour honorer sa mémoire.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Avant le départ de la marche, l’autrice-compositrice-interprète Laura Niquay, une artiste attikamek originaire de Wemotaci, en Mauricie, a ouvert la soirée en chantant quelques morceaux devant le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière.

D’autres événements pour commémorer la mère de famille ont eu lieu jeudi, notamment à Montréal.

« Un peu d’espoir »

Dans sa missive, la famille de Mme Echaquan a toutefois dit avoir espoir en constatant des rapprochements entre les Autochtones et les allochtones. « Ça réchauffe nos coeurs endoloris de voir que Joyce a eu un impact sur notre éveil à tous. »

Le 28 septembre est une occasion pour observer le travail qui a été réalisé jusqu’à maintenant, a soutenu pour sa part Jennifer Brazeau, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière. « On prend un moment également pour voir si on en a assez fait. Y a-t-il des manquements encore et comment pourrait-on s’avancer pour être certain qu’on honore la mémoire de Joyce ? »

Par rapport à il y a trois ans, Mme Brazeau remarque toutefois une plus grande écoute aujourd’hui de la part des décideurs et des établissements de santé. « Je pense que l’enjeu qui reste à travailler c’est surtout d’être certain que toutes ces bonnes volontés ne reposent pas juste sur quelques personnes, mais qu’il y a des changements concrets aussi au sein de toutes ces institutions pour être sûr que ça perdure. »

Plus tôt jeudi, les députés de l’Assemblée nationale ont honoré Mme Echaquan au Salon bleu, à l’initiative de Québec solidaire.

Le ministre Lafrenière a exhorté la population québécoise à « continuer de lutter contre le racisme, contre l’intolérance, contre le profilage ». Selon lui, le Québec a « le devoir de faire quelque chose ». Son projet de loi sur la sécurisation culturelle des Autochtones dans le réseau de la santé est « directement relié à ce qui est arrivé » le jour de la mort de Joyce Echaquan, a-t-il affirmé.

Il a d’ailleurs évoqué être en réflexion « sur tout ce qui a été dit » lors de l’étude de ce texte législatif. Plusieurs intervenants y ont soutenu l’importance de reconnaître l’existence du racisme systémique et de la discrimination systémique.

Avec Marie-Michèle Sioui