Du soutien fédéral au secteur laitier

Le ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, sera au Centre de recherche et de développement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Saint-Hyacinthe, pour annoncer du soutien financier au secteur laitier.

L’industrie laitière, souvent ciblée par les États-Unis dans les discussions sur le libre-échange, fait également face à des défis en matière d’empreinte environnementale.