Un outil d’IA prédit les risques d’échec et d’abandon au cégep

Lorsque Muriel Grenier a eu accès au tableau de bord du logiciel DALIA, l’aide pédagogique individuelle (API) qui travaille au collège de Bois-de-Boulogne a d’abord ressenti « un grand plaisir », mais aussi une certaine méfiance.

Devant ses yeux, des codes de couleurs rouge, orange et verte prédisaient les risques d’abandon et d’échec d’étudiants à un ou plusieurs cours. À la trappe, donc, les longues heures éreintantes et les fins de semaine à compiler manuellement des données dans un fichier Excel à partir de formulaires remplis par des enseignants et de recherches dans les dossiers d’étudiants.

L’outil d’intelligence artificielle, utilisé depuis l’hiver dernier au collège, fait maintenant le travail. Bon nombre de questions ont toutefois déboulé dans la tête de l’API. « Je me disais que cet outil ne connaît pas le cégep, ne connaît pas tout ce que des années d’expérience m’ont appris », dit Muriel Grenier. « Je trouvais ça bizarre un peu », ajoute celle qui craignait qu’une « machine » la remplace.

Elle s’est rapidement sentie rassurée : l’outil ne prend pas de décisions à sa place et ne remplace pas ses interventions. Celui-ci propose une manière neutre, et surtout plus rapide, de repérer les étudiants en difficulté et de leur donner l’aide nécessaire, croit maintenant Muriel Grenier.

DALIA est utilisé par une quinzaine de cégeps à Montréal et ailleurs au Québec. À terme, une entente prévoit le déploiement progressif dans une quarantaine d’établissements, précise Optania, une entreprise du Saguenay qui a développé le logiciel en partenariat avec Skytech, lequel est, pour sa part, à l’origine de la création du portail Omnivox.

L’outil utilise des dizaines de données déjà existantes, précise le président d’Optania, Louis-Raphaël Tremblay. Les renseignements des étudiants passés sont déjà compilés au registrariat des cégeps depuis aussi loin que 40 ans, précise-t-il. « Quand un cégep embarque et active DALIA, on prend les données des 20 dernières années. »

Des « données d’entraînement », « anonymes à 100 % », créent des modèles prédictifs. Elles sont ensuite comparées à des données d’un étudiant actuel, ce qui révèle si des caractéristiques correspondent à un modèle. « Si oui, c’est là qu’une mécanique embarque pour forer dans le modèle, dit-il. Plus on fore dans le modèle, plus on dresse un niveau de risque. »

Un groupe d’experts en réussite a été mis sur pied avec des cégeps pour déterminer les données les plus pertinentes. Les notes du secondaire sont utilisées, et les prédictions se raffinent avec les données de chaque cours collégial. La mise en commun des données des cégeps qui ont recours à l’outil permet des prédictions plus justes.

« Détecter les étudiants se faisait à la sixième ou septième semaine de la session, avance de son côté Édouard Taza, président-directeur général de Skytech, le fournisseur de DALIA. Il fallait attendre presque la moitié de la session avant de rencontrer les étudiants pour les sensibiliser. Celui-ci pouvait, par exemple, commencer à fréquenter le centre d’aide en français seulement cinq semaines avant son examen final. »

Inquiétudes des étudiants

Les étudiants sont informés par leur établissement qu’ils peuvent signer, ou non, un formulaire de consentement à ce que le logiciel estime leur probabilité de réussite et de persévérance. Ils peuvent retirer leur accord à tout moment. Aux collèges Ahuntsic et de Bois-de-Boulogne, plus de 95 % ont accepté de le signer.

« On voulait y aller dans un déploiement en deux phases, avec comme première étape de vérifier que le consentement était bien compris et intégré par la population étudiante », explique Isabelle Mailloux, directrice de la formation continue et du cheminement scolaire au collège Ahuntsic.

Seuls les API ont, pour l’instant, accès à DALIA, précise le Regroupement des cégeps de Montréal, qui compte 12 établissements et qui est un moteur de l’implantation de l’outil. « Ça pourrait donner un préjugé favorable ou défavorable à l’enseignant », souligne Stéphane Godbout, directeur général. Il ne ferme toutefois pas la porte à un éventuel accès.

Une avenue que refusent les étudiants. « Il faut éviter l’effet Pygmalion. Plus on croit en la réussite ou en l’échec de l’étudiant, plus les chances que ça se produise sont là », indique Laurence Mallette-Léonard, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec.

Il faut éviter l’effet Pygmalion. Plus on croit en la réussite ou en l’échec de l’étudiant, plus les chances que ça se produise sont là.

Elle invite les autorités à la prudence. « On ne souhaite pas du tout que ce soit utilisé pour les admissions, parce que ça peut renforcer les processus de discrimination », ajoute-t-elle. Un scénario qui est fermement écarté par les intervenants avec qui Le Devoir s’est entretenu.

Tous assurent que l’éthique est au coeur du processus. « Tous les partenaires, dont le fournisseur, ont signé la Déclaration de Montréal », mentionne Stéphane Godbout. Un comité d’éthique, composé notamment de professeurs de philosophie, a également été créé.

« C’est toujours l’étudiant qui est le seul et unique propriétaire de ses propres données », souligne Édouard Taza. « Impossible » pour l’entreprise de les vendre, dit-il, et un cégep doit obtenir le consentement de l’étudiant s’il veut diffuser ses données à l’externe.

Quelle efficacité ?

Pour l’instant, les cégeps ne sont pas encore en mesure de chiffrer si l’outil a, dans les faits, permis de diminuer les échecs et les abandons. Au collège de Bois-de-Boulogne, le directeur des études a néanmoins l’impression que le logiciel est efficace. « Des tests et analyses ont été faits avant l’utilisation, souligne Sébastien Piché. Il avait été en mesure de prédire près de 88 % des échecs. C’est quand même performant. »

De son côté, Muriel Grenier souligne que son approche reste la même qu’avant l’implantation de DALIA : l’API contacte un étudiant qui pourrait avoir plus de difficultés en l’invitant simplement à passer la voir. « S’il me dit oui et qu’il vient dans mon bureau, la conversation commence par comment il va, ainsi que sa session, décrit-elle. C’est lui qui va me nommer s’il y a quelque chose avec lequel il est inconfortable. »

Ces rencontres lui font parfois se rendre compte qu’un étudiant vient d’un milieu moins fortuné et doit travailler plus, ce qui nuit à ses études. Ou qu’un autre va moins bien psychologiquement, et qu’elle peut le diriger vers des services. Et maintenant que les tableaux Excel sont hors de sa vie, elle a plus de temps pour rencontrer les étudiants.