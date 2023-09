Une «chambre» commune sans rideaux ni toilette pour huit aînés

Huit aînés ne requérant plus de soins hospitaliers ont été transférés de façon précipitée au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Sainte-Adèle il y a une dizaine de jours. Leur chambre ? Une salle d’activité multifonctionnelle, dépourvue de toilette. Le chef du service médical du centre d’hébergement et le Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides (FIQ-SPSL) jugent la situation inacceptable.

L’équipe médicale du CHSLD de Sainte-Adèle a appris, à 24 heures d’avis, qu’elle accueillerait huit nouveaux résidents en provenance d’hôpitaux des Laurentides dès le mardi 19 septembre. « Le premier patient est arrivé en même temps que les lits, alors que la pièce était pratiquement complètement vide, dit le chef du service médical du CHSLD, le Dr Dominic Pelletier. Il n’y avait pas de rideaux [entre les usagers] au départ. Ils ont été installés vendredi. »

Faute de toilette, les usagers doivent recourir à une chaise d’aisance. « On m’a rapporté une situation où on faisait des changements de pansements juste l’autre bord du rideau d’un patient qui était sur la chaise d’aisance pour faire ses selles », indique le Dr Pelletier.

Le médecin comprend mal pourquoi ces aînés ont été transférés aussi rapidement dans son centre d’hébergement. « Ç’a été fait de façon un peu garrochée. Ça donne une image d’un gestionnaire qui a vu une salle vide et qui s’est dit “parfait, on met des lits là, on envoie des patients là” sans penser aux conséquences humaines que ça allait avoir, autant sur les patients qui se retrouvent dans une situation franchement inadéquate — ça devrait être un milieu de vie — que sur l’équipe, qui, comme un peu partout, est à bout de bras. »

La présidente du FIQ-SPSL, Julie Daignault, dénonce la manière dont s’est effectué ce transfert : ses membres l’ont appris « à une heure d’avis », soutient-elle. « Ils étaient stressés, fâchés. Il n’y avait pas le personnel supplémentaire pour bien accueillir ces patients-là. »

Elle estime que la salle multifonctionnelle est inappropriée pour cette clientèle, qui nécessite « beaucoup de soins ». « Il n’y a pas de toilette. On a mis un lavabo mobile avec une pédale, mais il n’y a pas d’eau chaude. La dignité des patients est atteinte. » Elle déplore que la salle soit éclairée par de « grosses lumières » au plafond, ce qui empêche les résidents de se reposer quand ils le souhaitent. Elle ajoute que les usagers ne disposent que d’une sonnette de comptoir pour demander de l’aide à une infirmière.

« Selon nous, il faut qu’il y ait un ajout de personnel supplémentaire, dit Julie Daignault. Il faut évidemment que ça soit, très rapidement, fait autrement. Il faut que la surcharge soit diminuée pour qu’on puisse diminuer le stress de nos membres, parce qu’elles ont peur aussi pour leur licence [de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec], de ne pas faire tous les soins adéquatement. »

« Fort achalandage » dans les hôpitaux

Interpellé à ce sujet, le CISSS des Laurentides indique qu’il « vit un fort achalandage dans ses hôpitaux » depuis quelques semaines. En date du 22 septembre, 14,11 % des patients hospitalisés ne requéraient plus de soins en centre hospitalier, selon les données en ligne du ministère de la Santé et des Services sociaux. La cible ministérielle est de 8 %.

Le CISSS explique qu’« un milieu d’hébergement temporaire » a été aménagé au CHSLD de Sainte-Adèle « afin d’accueillir des personnes ne nécessitant plus de soins hospitaliers, mais qui sont dans l’attente d’une place permanente en hébergement ». La salle multifonctionnelle a donc été divisée de telle sorte que les huit résidents soient installés dans deux « chambres » à quatre.

Selon le CISSS, les usagers y séjourneront « de façon temporaire, en attendant une place permanente en hébergement ». « Deux ressources exclusivement [consacrées] à ces huit résidents sont sur place en permanence, soit préposé et infirmière auxiliaire (jour et soir) et préposé et infirmière (nuit) », écrit-on.

Le CISSS ajoute que des paravents amovibles ont été utilisés avant l’installation des rideaux séparateurs. Des lavabos portatifs ont aussi été installés dans les chambres. Une salle de toilette, « accessible en tout temps », est également située « à proximité » de la salle. « Cependant, en raison du risque lié aux bactéries multirésistantes chez plusieurs de ces résidents, sur recommandation du Service de prévention et de contrôle des infections, et de manière préventive, des chaises d’aisance à usage individuel ont été installées à côté de chaque lit », précise-t-on.

Le Devoir a demandé au CISSS des Laurentides jusqu’à quand ces résidents demeureront dans la salle multifonctionnelle. L’établissement de santé ne s’est pas avancé sur une date.

Le Dr Pelletier craint que cette mesure temporaire perdure. En août 2022, huit aînés venant de l’hôpital ont été installés, deux par deux, dans quatre appartements inoccupés du CHSLD qui devaient servir à héberger des familles. « C’était censé être transitoire, dit le médecin. Peu de temps après, c’est devenu des chambres de longue durée. » Ces logements sont mieux adaptés que la salle multifonctionnelle, concède-t-il. « C’est quand même semi-adéquat. Il y a une salle de bains par chambre. C’est mieux installé. »

Le chef du service médical tient à souligner que les équipes sur le terrain travaillent « d’arrache-pied » pour offrir « les meilleurs soins » possibles dans les circonstances. Il continue d’espérer que cette solution du CISSS sera temporaire et que les résidents pourront bientôt se retrouver de nouveau dans leur salle multifonctionnelle pour y faire des activités.