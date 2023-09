Ses deux pieds sous un tracteur, il est sauvé par son iPhone

Maxime Lajoie va se rappeler toute sa vie de la soirée du 24 septembre… mais pour une raison bien tragique : isolé à 330 kilomètres au nord de Baie-Comeau, il a effectué une fausse manoeuvre qui a fait chuter son excavatrice sur ses deux jambes. Faute d’un autre moyen de communication, seul un appel SOS par satellite, fait à partir de son iPhone, lui a permis de s’en sortir sans trop de dommages.

Ça faisait quelques mois que M. Lajoie songeait à élargir le chemin de terre qui mène à son chalet. Situé à quelques dizaines de kilomètres de la route 389 et du relais Gabriel, à 330 kilomètres au nord de Baie-Comeau, le chemin de terre en question n’est pas emprunté très souvent. La végétation a rapidement pris le dessus. À l’aide de son excavatrice, l’entrepreneur en construction a décidé qu’il le désherberait lui-même, à temps perdu.

Seul, dans un endroit isolé – aucune couverture réseau, aucune circulation routière –, Maxime Lajoie commandait depuis quelques heures sa pelle mécanique quand elle s’est coincée dans des herbes revêches. Il était 15 h 45. Essayant de la dégager, il a entraîné tout l’engin vers le fossé. La chute était lente : Maxime Lajoie a pu lever les jambes en espérant retomber sur ses pieds. Son excavatrice, une John Deere 6G à cabine ouverte, l’a toutefois suivi, et avec elle son poids de 2600 kilos. Sur ses deux jambes.

« Je suis tombé tellement doucement… », se rappelle-t-il. « En fait, si la pelle était tombée de n’importe quelle autre façon, il n’y aurait jamais eu d’accident. « Mais la douleur était incroyable », se rappelle-t-il. « Dans mes poches, j’avais un couteau. Mes amis se moquaient de moi avant ça, parce que je traînais toujours mon couteau. Après ma chute, je me suis dit que je creuserais autour de mes pieds pour m’en sortir, sauf que j’étais sur une roche trop grosse pour pouvoir me dégager. »

Un peu plus d’une heure plus tard, la pelle coupe toujours la circulation sanguine dans ses jambes. Maxime Lajoie sort à nouveau son couteau et tente de les dégager au moins un peu pour permettre au sang de circuler jusqu’à ses pieds. « J’ai dû pousser sur la fracture. Avec la douleur, ça a été le plus dur. J’ai dû m’y prendre à trois reprises. »

Au moins, après, le sang a pu recommencer à circuler. Et lui, qui craignait de s’évanouir, a pu garder conscience tout le long.

Satellites à la rescousse

Dans ses poches, Maxime Lajoie avait aussi son téléphone. « L’hiver, je fais de la motoneige. C’est vraiment une belle région ici, l’hiver. À Noël l’an dernier, j’ai acheté un nouveau téléphone et, comme on n’a aucun réseau au chalet, j’en ai profité pour acheter un iPhone 14, car on m’a dit qu’il avait une fonction d’appel d’urgence par satellite. Je ne pensais jamais avoir à m’en servir pour moi-même… »

Dix minutes après sa chute, encore un peu sous le choc, il tente donc d’appeler les services d’urgence. Pas de signal, donc pas d’appel. Mais son téléphone active sa fonction d’appel par satellite, qui permet d’envoyer de courts messages texte à une centrale d’urgence, laquelle s’occupera ensuite d’alerter les autorités locales.





« Je n’avais pas une très bonne couverture satellite non plus », se rappelle-t-il. « Ça prenait d’une à trois minutes [pour envoyer] chaque message. Mais la dame des services d’urgence a pu appeler une ambulance. » Elle a aussi contacté le relais Gabriel, une pourvoirie située non loin du lieu de l’accident, où Maxime espérait qu’une connaissance saurait où il habite et pourrait le secourir.

C’est finalement ce qui s’est produit : des amis l’ont retrouvé, vers 17 h 45, puis l’ont libéré de sous l’excavatrice. Ils ont ensuite pris le chemin du retour en camionnette, espérant croiser l’ambulance que les services d’urgence avaient contactée.

Ça aura pris une heure. En ajoutant les quatre heures de route vers Baie-Comeau, Maxime Lajoie a finalement pu obtenir des soins aux alentours de 23 h. Il a immédiatement été opéré.

Garder le contact

Maxime Lajoie a eu le tibia et le péroné d’une jambe fracturés. Il a subi deux fractures à son pied de l’autre jambe. Il se déplace présentement en fauteuil roulant. Chanceux dans sa malchance, l’orthopédiste calcule qu’il pourra recommencer à marcher normalement dans quelques mois. « Je n’aurai probablement aucune séquelle », indique le principal intéressé.

Une semaine plus tard, il ressent quand même encore de la douleur dans ses deux jambes. Il regrette aussi d’avoir été imprudent en omettant d’avoir sur lui un moyen de contacter ses proches en cas de pépin. « Je m’en veux : on a des radios portatives au chalet. On les garde sur nous quand on fait de la motoneige. On devrait en avoir une sur soi tout le temps… et pas juste dans sa camionnette quand elle est à 300 mètres de nous. »

Par chance, il avait un téléphone dans sa poche capable de se connecter par satellite à un service d’urgence. « Ça risque de pousser les autres fabricants à adopter la même technologie », croit-il.

Le Canada débat depuis des années de l’importance d’une couverture complète du territoire par les réseaux cellulaires. C’est difficile : le pays est énorme. Cela dit, il existe des solutions qui peuvent aider en cas d’urgence. Maxime Lajoie en a testé une bien malgré lui…