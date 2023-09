La SPCA en cour pour faire annuler une clause de bail interdisant les animaux

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal était devant le Tribunal administratif du logement (TAL) jeudi pour contester la validité d’une clause de bail qui interdit les animaux de compagnie dans les logements.

Pour faire valoir son point de vue et ses arguments, elle veut intervenir dans le cadre d’un litige opposant une locataire montréalaise et son propriétaire.

Ce dernier s’est adressé au Tribunal dans le but d’obtenir une ordonnance forçant sa locataire à respecter la clause du bail qui interdit les animaux, puis une demande de résiliation et d’éviction. Celle-ci a répliqué en demandant au TAL d’annuler la clause, car elle habite seule dans son appartement de la rue Bordeaux avec son vieux chat Bébé et un petit chien du nom de Paul. Il est impensable pour elle de s’en débarrasser.

Selon le SPCA, de telles clauses qui interdisent les animaux ne devraient tout simplement pas exister.

Jeudi, la juge administrative du travail qui entend la cause, Camille Champeval, a été informée d’un revirement de situation : le propriétaire a abandonné sa demande d’éviction et il aurait vendu l’immeuble.

L’avocate de la locataire veut quand même aller de l’avant et insiste pour que la clause soit annulée : sinon, cela demeure une « épée de Damoclès » sur sa tête.

La juge a pris la demande de la SPCA en délibéré : elle rendra sa décision dès que possible et fera savoir si le refuge animalier peut intervenir et présenter ses arguments.

La juge administrative a été claire : elle peut invalider la clause pour cette locataire, mais pas pour l’ensemble des baux au Québec.

Mais si elle donne raison à la locataire, cela pourra faire jurisprudence et donner des armes à ceux qui veulent faire invalider de telles clauses pour garder leurs petites bêtes avec eux, a expliqué après l’audition l’avocate de la SPCA, Me Marie-Claude St-Amant.

Car cette interdiction peut avoir un « effet dévastateur » sur les animaux et les familles, dit la SPCA. Ces clauses sont d’ailleurs abusives, déraisonnables et contraires à certains droits fondamentaux prévus à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, entend plaider le refuge animalier.

Cela force des familles, désespérées de se trouver un logement, à se débarrasser de leurs chiens et chats comme s’il s’agissait de simples objets, ce qui contrevient au nouveau statut d’« êtres sensibles » reconnu aux animaux dans le Code civil du Québec en 2015.

La SPCA soumet qu’en moyenne, plus d’un animal par jour est abandonné pour cause de déménagement : 401 animaux ont été abandonnés et confiés à la SPCA de Montréal pour ce motif en 2022.