L’inauguration du MEM

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, inaugurera le MEM, le centre des mémoires montréalaises, à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine.

Ce nouvel espace poursuivra les activités du Centre d’histoire de Montréal et présentera diverses expositions sur « les richesses et l’unicité de Montréal, d’hier et d’aujourd’hui ».