Après Roxham, les nouveaux visages des demandeurs d’asile

Même s’ils arrivent désormais par avion plutôt que par le chemin Roxham, les demandeurs d’asile ont des besoins importants, dit un grand organisme d’accueil de la Rive-Sud. Un Sénégalais raconte son arrivée au pays.

Gorea Mbaye, 32 ans, n’avait jamais voyagé, et encore moins au Canada. « Je ne connaissais personne ici », dit-il, même s’il s’est fait des amis dès son passage à l’aéroport de Montréal. Il faut dire qu’il a attendu pendant près de 12 heures, « stressé jusqu’à 3 heures du matin », le 13 juin dernier, avant de pouvoir déposer sa demande d’asile. « Il y avait beaucoup de monde comme moi dans la file, mais aussi du Niger, du Cameroun et des pays [latino-américains] », relate le jeune homme.

Les arrivées de demandeurs d’asile entre janvier et août 2023 totalisent plus de 81 000 personnes à l’échelle du pays : la somme croît en moyenne de 10 000 par mois ou même plus, y compris depuis la « fermeture » du chemin Roxham, en Montérégie. Si la tendance se maintient, le nombre de demandes d’asile de 2022 sera donc dépassé dès ce mois-ci.

M. Mbaye est débarqué au pays à partir du Sénégal muni d’un visa de visiteur, et a demandé sur-le-champ la protection du Canada, une voie régulière d’obtention du statut de réfugié. Au cours des derniers mois, le gouvernement fédéral a assoupli certains critères pour faciliter le traitement des demandes de visa de résident temporaire en attente. Ottawa tente ainsi de réduire l’arriéré pour ce type de permis de séjour au pays, qui se chiffre à plusieurs centaines de milliers.

« J’ai commencé à travailler le plus vite possible, aussitôt que j’ai reçu mon permis de travail », relate le Sénégalais d’origine. Il est maintenant employé de la Maison internationale de la Rive-Sud [MIRS], à Brossard, là où nous l’avons rencontré. La recherche d’appartement « est beaucoup plus compliquée », dit-il, n’ayant encore rien trouvé plus de trois mois après son arrivée. « Les gens ne font pas confiance aux demandeurs d’asile. Ils demandent des références précédentes que nous n’avons pas ou d’appeler notre patron pour voir un contrat. »

À son image, la plupart des demandeurs d’asile arrivent maintenant par avion. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada se dit « au courant » du phénomène. Le ministère fédéral rappelle que c’est « en raison de la crise mondiale de la migration » que le Canada connaît cette augmentation, « à l’instar de nombreux autres pays », écrit une relationniste au Devoir.

Ces arrivants sont cependant « mieux répartis dans l’ensemble des provinces canadiennes », un souhait répété de la ministre québécoise de l’Immigration, Christine Fréchette, qui l’a réitéré mercredi matin en point de presse à l’Assemblée nationale.

Au Québec, les demandes d’asile se sont chiffrées à 40 730 pour les huit premiers mois de 2023, contre 33 715 à pareille date l’an dernier, c’est-à-dire de janvier à août 2022.

Des besoins

La tendance s’observait déjà depuis l’an dernier. Les demandeurs d’asile hébergés par Québec au début de 2023 étaient en majorité passés par l’aéroport, comme l’a révélé Le Devoir en mars, alors que le gouvernement caquiste répétait que le chemin Roxham devait être fermé pour que la capacité d’accueil de la province soit respectée.

Peu importe la manière dont ils débarquent ici, les demandeurs ont des besoins très semblables, disent les intervenants de la MIRS. Ils vivent « de nombreux stress » consécutifs, ajoute Yannick Melon, qui s’occupe de répondre aux besoins urgents. Il leur faut notamment trouver un avocat ou un consultant en immigration pour s’assurer de respecter l’ordre des procédures.

Puis vient la recherche ardue du logement. « C’est important de dire que ce n’est pas la faute des demandeurs d’asile, la crise du logement. Déjà, ils partagent souvent leur logement, vivent avec le strict minimum et acceptent des endroits avec des conditions terribles », remarque Mame Moussa Sy, directeur général de la MIRS. Il note aussi que nombre de Québécois vivent seuls dans leur logement. Vérification faite, ce sont en effet 19 % des plus de 15 ans qui sont en solo, la plus haute proportion parmi toutes les provinces, selon le dernier recensement de Statistique Canada.

« Même quand on trouve une solution d’hébergement, ça crée un nouveau stress, dit M. Melon. […] On m’appelle la veille pour me dire : “Vendredi, je rentre dans mon appartement, mais il est vide.” » Un entrepôt, cette fois prêté par la Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil, déborde de dons du public. Mais il faut recueillir et déplacer ces meubles, inscrire les enfants à l’école, trouver une manière de travailler même sans accès aux garderies subventionnées, trouver une place en francisation compatible avec un travail.

« Ces gens ont des ressources intérieures et une capacité à rebondir incroyables », rappelle M. Melon.

Si avant, une forte proportion arrivait après un parcours très long et dangereux à partir du Brésil jusqu’à la frontière, les demandeurs d’aujourd’hui viennent encore de pays où les violences politiques et la persécution ne sont pas rares. « On n’imagine pas l’immense pression sur leurs épaules, affirme M. Sy. Parfois, tout un village va s’endetter ou contribuer dans l’espoir que la personne va sortir de la pauvreté et les aider à leur tour. »

En entendant la question, Gorea Mbaye baisse les yeux. Il se considère comme chanceux de ne pas avoir payé un intermédiaire frauduleux ou des intérêts exorbitants. « J’ai emprunté de l’argent à ma soeur pour venir », admet-il. Membre d’un parti politique, il a fui la persécution qu’on lui réservait pour avoir défendu d’autres idéaux que ceux du pouvoir sur la place publique. Des violences ont éclaté au Sénégal en juin dernier, peu avant son départ. Ce pays d’Afrique de l’Ouest figure parmi les 10 premiers endroits d’origine des demandeurs d’asile au Québec en 2023.