Des campeurs itinérants de nouveau expulsés d’un boisé du quartier Ahuntsic

« On n’est chez nous nulle part. On ne sait plus où aller. » Trois mois après avoir été chassés d’un parc où ils avaient planté leurs tentes, des résidents du quartier Ahuntsic, dans le nord de Montréal, ont été expulsés d’un autre terrain boisé où ils s’étaient installés. Ils sont atterrés de se faire encore déplacer.

En fin d’après-midi, mercredi, Scott DeRapp et ses deux voisins s’apprêtaient à plier leurs tentes. Ils ramassaient leurs chaises pliantes et leur glacière. Ils ignoraient où ils allaient passer la nuit. Encore une fois. C’est devenu une habitude. Les trois hommes âgés dans la cinquantaine se démènent depuis des mois pour trouver un logement, mais ils ne trouvent rien, pas même un bout de terrain où vivre en paix dans leurs tentes.

« On était bien ici, on a passé un bel été », dit en soupirant l’un des campeurs, qui a demandé à garder l’anonymat.

On rencontre les trois voisins sur un terrain boisé adjacent à l’école secondaire Sophie-Barat, en bordure de la rivière des Prairies. Ils s’étaient installés à cet endroit isolé après la fin des classes, en juin dernier. Ils venaient alors d’être expulsés du parc Basile-Routhier, près de là, où ils avaient campé pendant près d’un an — y compris durant l’hiver.

Mercredi matin, les trois campeurs ont trouvé sur leurs tentes une lettre signée par la direction de l’école : « En raison de la présence d’élèves, d’activités pédagogiques, etc. sur le terrain, l’école ne peut accueillir d’occupants. Par conséquent, nous vous prions de quitter immédiatement le terrain et de ne pas laisser vos effets sur place. »

Les campeurs « devaient être expulsés pour assurer la sécurité des élèves et de la communauté », indique Alain Perron, porte-parole du Centre de services scolaire de Montréal. « Il se faisait des feux sur le terrain de l’école. Des petits réchauds au gaz et du matériel relatif à la consommation de drogue ont été trouvés sur le terrain. »

Des anges gardiens

Le directeur de l’école a offert de l’aide aux trois campeurs évincés. Scott DeRapp et ses amis pouvaient déjà compter sur le soutien de deux anges gardiens, les travailleurs de rue Marc-André Lachapelle et Annie Archambault, qui accompagnent les personnes itinérantes du nord de l’île.

« On est dans un cul-de-sac. On déplace les personnes au lieu de régler leur problème », dit Marc-André Lachapelle, de l’organisme RAP Jeunesse, qui offre un centre de jour et des services sociaux aux personnes itinérantes d’Ahuntsic-Cartierville. La crise du logement et de l’itinérance frappe de plein fouet le nord de Montréal, explique le travailleur de rue. On trouve très peu de logements ou de chambres accessibles aux gens sur l’aide sociale. Il n’y a aucun refuge pour les personnes itinérantes dans le quartier. À peu près pas de logements sociaux non plus. La solution est pourtant simple : « On a besoin de logements subventionnés où les locataires paient 25 % de leurs revenus », dit M. Lachapelle.

Le travailleur de rue et sa collègue aident les trois campeurs à paqueter leur matériel de camping. Le groupe se préparait à marcher en quête d’un autre endroit discret, un peu plus loin, où établir un nouveau campement temporaire. En attendant, sans doute, de se faire éjecter une fois de plus.

Un lieu propre et fréquenté

Au moment du passage des représentants du Devoir, le terrain de camping improvisé était propre. Scott DeRapp et ses amis avaient bricolé un foyer artisanal pour les feux de camp. Ils disent avoir eu des visites occasionnelles de policiers et de pompiers. Les campeurs se faisaient discrets : ils passaient leurs journées ailleurs en ville et revenaient pour dormir.

« C’est un endroit où il y a toujours eu des campements de personnes itinérantes. Malgré toutes les précautions qu’elles prennent, elles ont des difficultés à se faire accepter », dit Marc-André Lachapelle.

L’enseignant Michel Stringer, de l’école Sophie-Barat, dit avoir croisé des campeurs au fil des ans. Lui et ses élèves ont présenté en 2021 un grand spectacle extérieur à deux pas du terrain boisé, et ont fraternisé avec un campeur itinérant. « On lui a demandé de rester là et d’assister au spectacle. Il est venu manger avec nous autres sur les tables à pique-nique. Tout s’est bien passé. »