Quand prendre la mesure de ses performances rend accro

« M’as-tu vu courir dans ta rue ? » chantait Charlebois. Depuis l’avènement du GPS et des montres connectées, la réponse est oui. Et ce, grâce à des applications de suivi sportif. Rythme, parcours au mètre près, dénivelé : la quantité de données à partager en ligne est impressionnante. Mais ces applications nous ont-elles rendus accros à nos performances sportives ?

J’avais de bonnes performances [sur Strava] et j’ai commencé à accumuler plein de trophées, les fameux Queen. C’est sûr que ça fait réagir les gens ! Ils font des likes et me disent : “T’es bonne. T’es la Queen.” Et ça fait que ça peut monter un peu à la tête », raconte d’emblée Annie Bélanger, attablée près du Fort-Chambly.

Sur l’application Strava, les utilisateurs peuvent compétitionner les uns contre les autres pour décrocher le King ou le Queen of the Mountain (appelés des KOM/QOM) : un trophée — virtuel bien sûr — pour le meilleur temps sur un segment. Et si un autre sportif bat le record, ce trophée lui revient.

Passionnée de vélo et de course, Mme Bélanger s’est inscrite sur Strava dès 2016 pour avoir des données sur ses performances. Après quelques années d’utilisation, ce qui était au départ un outil s’est mis à prendre beaucoup de place dans sa vie. Elle est alors devenue de plus en plus accro à ses données.

Suranalyse de ses résultats et consultations trop fréquentes de l’application : sa performance passait avant le véritable bien-être physique ressenti par le sport. « Si j’avais une mauvaise performance à un moment où il ventait beaucoup, je m’assurais de le dire pour que ça justifie une moyenne peut-être inférieure », explique la femme de 39 ans.

Pour Véronique Boudreault, professeure en psychologie du sport à l’Université de Sherbrooke, il s’agit d’un comportement classique. Même parmi les gens qui n’ont pas Strava, certains ne peuvent faire d’activités physiques sans leur montre connectée, indique la spécialiste.

Technologie et quantification de soi

« Si on fait de l’activité physique et qu’on est addict aux chiffres, et que ça amène à un surentraînement, à une blessure, c’est-à-dire un arrêt de l’activité physique, pour moi, c’est ça qui est préoccupant », lance Brice Favier-Ambrosini, professeur au Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Pour ce sociologue du sport, la popularité de ces technologies s’explique, plus largement, par un phénomène de quantification de soi — self-tracking en anglais — qui a pris de l’ampleur. Depuis les années 2010, une forme de banalisation s’est opérée, notamment par l’accessibilité des outils technologiques et leurs coûts moindres. « Cela a permis de passer de pratiques qui étaient quand même réservées à l’élite sportive [à des pratiques axées] vers la population sportive amateur », rappelle-t-il.

La quantification de soi permet donc d’obtenir beaucoup de données. Ces informations peuvent rester privées, mais il est aussi possible de les communiquer grâce à de nombreuses applications. L’une d’elles, c’est Strava, qui existe depuis 2009 et qui compte près de 100 millions d’utilisateurs dans le monde. Sur celle-ci, les sportifs ont accès à leurs résultats et leurs abonnés les encouragent en envoyant des « Kudos », l’équivalent d’un « J’aime ». L’aspect qui en intéresse plus d’un, c’est que Strava est un véritable réseau social pour les sportifs.

Une prédisposition ?

« Si ce n’est pas sur Strava, cela n’est pas arrivé » est une boutade bien connue sur la plateforme. Mais la blague est-elle le reflet d’une forme d’obsession ? En soi, l’application n’est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de l’utilisation de chacun.

Compétitive de nature, Annie Bélanger estime qu’elle était peut-être « prédisposée à aller là-dedans ». « Facebook ne m’a jamais tant accrochée, Instagram non plus. Mais là, j’avais une communauté de gens qui faisaient des choses que j’aimais. »

Selon la psychologue spécialisée en sports Véronique Boudreault, certaines personnes sont effectivement « prédisposées » à avoir des comportements compulsifs sur des applications comme Strava, qu’elle décrit comme « le parfait outil pour venir nourrir les obsessions ». « On peut comparer nos performances à celles des autres. Donc, ça reste un contexte qui peut faciliter le développement d’anxiété de performance », explique la spécialiste. Elle précise que ce mécanisme de comparaison se produit aussi sur Instagram, TikTok ou Facebook.

« Ça peut affecter l’estime de soi, ça peut engendrer des sentiments de dévalorisation, de frustration envers soi-même. Si on fait le parallèle avec Strava, on vient se comparer à des standards qui sont irréalistes, donc qui sont inatteignables », poursuit-elle. Les signes d’une obsession peuvent être d’y « penser beaucoup, de passer beaucoup de temps à analyser ses performances ou à planifier comment on va l’utiliser », explique Mme Boudreault.

La Queen est morte, vive la Queen !

En 2022, après six ans d’utilisation, Annie Bélanger se fait lancer par une amie le défi d’arrêter d’utiliser Strava, parce qu’elle voyait qu’elle y passait beaucoup de temps. « Je voyais que ça devenait néfaste pour moi », raconte-t-elle. Et elle a quitté l’application pendant un an pour redécouvrir sa véritable passion du sport.

Le professeur Favier-Ambrosini a notamment étudié quels facteurs font qu’une personne utilisant une montre connectée peut perdre la qualité de son expérience. Pour lui, la réaction d’Annie est une « stratégie inconsciente de protection ». « Les gens, parfois, abandonnent la quantification sur une période de leur vie et reprennent [ensuite]. Ça, c’est très, très courant. »

Il existe différentes stratégies pour utiliser à long terme les outils de suivi sportif sans perdre son plaisir. L’une d’elles est de garder une vision critique de ceux-ci. « Les gens qui poursuivent une activité physique quantifiée et qui continuent à y prendre plaisir, ce sont des gens capables de ne pas prendre tout le poids de la responsabilité de la contre-performance sur leurs épaules », mentionne M. Favier-Ambrosini.

Apprendre à bien utiliser l’outil

Il est donc vrai que certaines personnes peuvent devenir accros à leur performance à cause d’applications comme Strava. Pour d’autres, c’est seulement un moyen de rester connectés à leurs amis qui habitent plus loin. Durant la pandémie, l’application a entre autres permis à de nombreuses personnes de rester motivées en voyant leurs amis sortir faire du sport. « Elles ont pu continuer à bouger en se sentant connectées, en faisant des petits clubs à l’intérieur de la plateforme aussi », précise Véronique Boudreault.

Quant à Annie Bélanger, la pause qu’elle a faite lui a servi à développer une nouvelle manière d’aimer le sport, qu’elle transmet aussi à ses deux filles. « Ça m’a permis d’apprendre à courir lentement, à pratiquer des sports, à apprécier d’en faire parfois plus lentement. À développer le sport, aussi, d’une certaine manière, parce que c’est un sport d’endurance, de façon à ne pas me blesser. Mais aussi de parler avec des amis pendant que je cours ou de faire une activité par pur plaisir, et non en étant axée sur la performance », explique-t-elle.

« Si c’est utilisé de manière flexible, ça peut être un outil super-intéressant et vraiment agréable à utiliser, effectivement », rappelle pour sa part Mme Boudreault.